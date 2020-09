Sense acord entre el Sindicat de Llogateres i JxCat per la llei que ha de limitar les rendes 24 hores abans de la votació

A menys de 24 hores de la votació de la Proposició de llei per limitar les rendes, el Sindicat de Llogateres i Junts per Catalunya (JxCat) Cat no han arribat a un acord. Durant la reunió amb el partit, l'entitat ha plantejat reformes a la normativa per facilitar-ne l'aprovació, entre elles les excepcions per als propietaris en situació de vulnerabilitat. L'objectiu era que JxCat retirés les seves esmenes a la proposició de llei a la qual havia donat suport a l'inici, però la reunió no ha quallat. "Junts Per Catalunya pretén mercadejar amb la regulació dels lloguers", han tuitejat aquest vespre des del Sindicat de Llogateres.

L'entitat s'ha reunit aquest dimarts al matí amb l'eurodiputat de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont i li ha traslladat una proposta amb elements per convèncer els parlamentaris del seu grup de votar a favor de la normativa aquest dimecres al Parlament. El vot a favor de JxCat és decisiu perquè tiri endavant una llei que compta amb un amplíssim suport social, però que genera rebuig entre els lobbies econòmics i els actors tradicionals del sector immobiliari. Tot i donar suport al registre de la proposició de llei, JxCat va presentar-hi posteriorment un seguit d'esmenes que en rebaixen el contingut.



El sindicat ha reconegut les inversions de millora sobre els habitatges de lloguer i ha contemplat excepcions per als propietaris en situació vulnerabilitat. En aquest cas, els petits tenidors no estarien obligats a rebaixar els preus de lloguer si es troben per sobre de l'índex de referència de la Generalitat. En concret, l'entitat planteja que la limitació de preus no afecti als propietaris amb ingressos inferiors a 1,5 vegades la renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que a Barcelona suposarien uns 1.200 euros. En una de les esmenes, JxCat planteja que l'exempció s'elevi a tots els propietaris amb ingressos inferiors a 3.130 euros mensuals. Tot i voluntat del sindicat, el partit ha refusat la proposta.

En paral·lel, aquesta tarda representants del Sindicat de Llogateres s'han reunit amb representants dels partits per intentar acordar l'aprovació de la normativa i que JxCat retiri les seves vuit esmenes amb els canvis finals que proposa. En aquest sentit, ERC, els Comuns i la CUP han tornat a reclamar a JxCat la retirada d'aquestes esmenes per facilitar que la llei tiri endavant.