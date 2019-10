Pedro Sánchez va viatjar aquest dilluns a Barcelona, però va tornar a Madrid sense haver-se reunit amb Quim Torra. Tampoc va contestar a les tres trucades del dirigent independentista i es va limitar a dir que el president ha de condemnar "rotundament" la "violència" de carrer dels disturbis a Catalunya.



Així, sense un diàleg entre els dos dirigents, continua el conflicte a tres setmanes de les eleccions generals. La dreta demana a Sánchez que prengui mesures excepcionals — que no tenen cabuda a escala jurídica com el 155 — i l'esquerra demana en públic i en privat que comenci el diàleg. Más País reclama una taula permanent entre els dirigents polítics— un pas que sempre ha reivindicat Podemos —, Ada Colau també demana al president que es reuneixi amb Torra i fins i tot part del moviment independentista comença a manifestar-se pel diàleg.

La primera proposta més concreta va venir de la mà d'Íñigo Errejón. Després d'una reunió del nou partit, el líder de Más País va demanar una taula de diàleg permanent sobre Catalunya. Aquest dilluns Carolina Bescansa va anar a Barcelona a treballar sobre aquesta proposta amb els seus companys catalans i Errejón va insistir en això durant una entrevista als informatius d'Antena 3 a la nit: "Cal obrir una taula de contacte permanent entre tots els partits catalans i de la resta d'Espanya per a acostar-nos a una solució dins de la llei"

Errejón: "Els polítics hem d'arribar a acords i a punts intermedis amb aquells que pensen molt diferents"

El candidat a la Presidència del Govern espanyol va demanar que de manera immediata s'avanci cap al diàleg i es normalitzin "les relacions amb les institucions catalanes". "Nosaltres som molt crítics amb Torra. Fins i tot hem demanat la seva dimissió, però el president en funcions ha de parlar amb ell", va considerar.



La proposta d'Errejón pretén avançar cap a un "gran acord entre catalans que després es negociï amb la resta d'Espanya". No va especificar més, però sí que va repetir en diverses ocasions que la solució havia d'estar "dins de la llei" i que es podria abordar una "reforma constitucional". També va insistir en la necessitat que l'acord sigui majoritari i en què els polítics han d'"arribar a punts intermedis amb aquells que pensen diferent" si es vol solucionar el conflicte territorial.



Encara que aquesta proposta de la taula de negociació la va encapçalar Errejón des de Más País, és un pas que sempre es va defensar des de Podemos. De fet, en l'últim document que va enviar el grup confederal al PSOE per negociar el Govern espanyol, van descartar demanar un referèndum i van incloure aquesta petició. A més, Iglesias ja ho va dir després de la seva reunió amb Sánchez en la Moncloa la setmana passada: va indicar que no li correspon a ell "liderar" una solució davant Catalunya, però aposta per la taula de diàleg amb totes les forces polítiques.

Iglesias: "No pot ser que Aragonès parli cada dia amb Calvo i que Sánchez no parli amb Torra"

Aquest dilluns, en una entrevista a la mateixa hora que la d'Errejón però en Telecinco, el secretari general de Podemos també va recriminar a Sánchez la seva actitud amb el president de la Generalitat: "És greu que Sánchez no parli amb Torra. A mi no em cau simpàtic, igual que crec que tampoc li cau simpàtic a part de l'independentisme, però crec que és una responsabilitat institucional. Qualsevol president autonòmic que vulgui parlar amb Sánchez deu poder fer-ho i el president en funcions ha d'estar disponible per a parlar i treballar amb tothom", va explicar Iglesias en un to dur tant amb el socialista com amb l'independentista.



De fet, va recordar que les "dificultats de dialogar" de Sánchez són les que han portat a la repetició electoral després d'uns mesos d'estiu en els quals no van existir converses entre el PSOE i Podemos. I també va considerar que Torra va condemnar la violència "poc" i amb "poca intensitat". Tot i això, va insistir que tots dos haurien de parlar cada dia: "No pot ser que Aragonès parli cada dia amb Calvo i que Sánchez no parli amb Torra"

Colau: "El telèfon s'ha d'agafar sempre"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també va demanar al president en funcions que obri vies per al diàleg. Sánchez va trucar a Colau durant la seva visita a la ciutat comtal i l'alcaldessa li va dir en privat el que anteriorment va explicar en públic: tots dos líders han de reunir-se. "Mentre el diàleg no sigui possible, demano als dos presidents, Sánchez i Torra, que no escenifiquin la discrepància. Si vols parlar, la manera es troba", va explicar després de la conversa a Catalunya Ràdio. A més, va recriminar a Sánchez que "el telèfon s'ha d'agafar sempre", en referència als intents fracassats de Torra de parlar amb ell.