La sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes ha estat una de les notícies a les quals la premsa internacional ha dedicat el seu espai aquest dilluns des de primera hora del matí. "La ràbia desborda els carrers de Barcelona", escriu Damian Grammaticas a la BBC, que recull les reaccions de partits polítics i entitats sobiranistes. "Llargues penes de presó per als líders separatistes catalans", ha titulat el també britànic The Guardian, que es fa eco de les primeres protestes del matí. "Espanya condemna fins a 13 anys de presó als líders independentistes’", afirmava The Independent, que es feia ressò de les declaracions de Carles Puigdemont. Un titular mol semblant al de l’irlandès The Irish Times, mentre que l’escocès The Scotsman reproduïa les declaracions de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, criticant la sentència.



A Alemanya l’edició digital del setmanari Der Spiegel recollia la notícia amb el titular "Llargues condemnes de presó per als dirigents separatistes", i destacava, com molts altres mitjans internacionals avui, el cas del president d’ERC, Oriol Junqueras. El Frankfurter Allgemeine Zeitung qualificava la sentència de "decisió històrica a la història de la democràcia espanyola" i no descartava que pogués influir en les eleccions del 10-N. "Fins a 13 anys de presó", ha titulat el tageszeitung, el corresponsal del qual, Reiner Wandler, esmenta les mobilitzacions convocades per Tsunami Democràtic.

Més contundent ha estat el titular del digital Telepolis: "Disposar pacíficament les urnes a Espanya és sedició". A Àustria, Der Standard avança la possibilitat de "grans manifestacions" i ha titulat: "Els dirigents separatistes catalans, condemnats per sedició"- El també austríac Der Kurier hi dedica una columna d’opinió de Konrad Kramar, que considera la sentència "pólvora per a la campanya electoral" i analitza les possibles implicacions per als principals partits espanyols que concorren a les eleccions.

"A Espanya, nou dirigents independentistes són condemnats a penes de presó", titula el francès Le Monde, que consigna com la mobilització en resposta a la sentència comença ha començat a organitzar-se a les xarxes socials en els darrers dies. "Veredicte sense pietat per als líders independentistes catalans", escriu Libération. Le Figaro publica una entrevista en exclusiva al president d’Òmnium, Jordi Cuixart, que es declara "fort" i es considera "innocent" dels càrrecs dels quals se l’acusa.



Un dels principals rotatius d’Itàlia, La Repubblica, se centra també en la figura del president d’ERC i titula: "Catalunya: veredicte per als independentistes, 13 anys de presó per a Junqueras"- El diari també parla de l’enviament d’agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya per reforçar el desplegament de la policia autonòmica en previsió de protestes. Il Corriere della Sera ha preferit començar a la notícia el comunicat del FC Barcelona, mentre que La Stampa cedeix el seu titular a les declaracions de Puigdemont, que ha considerat la sentència "una barbàrie".

Als EUA, tant The New York Times com la CNN destaquen la duració de les condemnes de presó alhora que fan un resum dels esdeveniments polítics a Catalunya i a Espanya els darrers dies, mentre The Washington Post destaca com la publicació de la sentència "ha desencadenat protestes" a Catalunya.



L’agència russa de notícies RIA Novosti detalla les condemnes als polítics processats en el que defineix com un "autèntic cop" contra el moviment independentista. Més formal, Rossískaya Gazeta titula: "La justícia sentencia els organitzadors del referèndum per la independència a Catalunya". "Esclaten protestes a Barcelona a mesura que els ciutadans mostren la seva indignació per les dures sentències contra els organitzadors del referèndum", informa RT.



Amb seu a Hong Kong, el South China Morning Post (SCMP) ha dedicat també un espai a la notícia de la sentència i titula: "Espanya empresona els líders catalans fins a 13 anys de presó". El diari també es fa ressò de la reactivació de l’ordre d’extradició de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. "Protestes a Catalunya després de la sentència del procès", indica la iraniana Hispan Press, que acompanya les informacions de vídeos.