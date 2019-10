"Contra la sentència: independència". Aquest és el lema de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) presentat el matí d’aquest dilluns per a la campanya de mobilitzacions contra la sentència del Suprem. L’ANC ha escollit la plaça dels Àngels, davant del CCCB, on el seu expresident Jordi Sànchez va defensar el maig del 2017 la celebració del referèndum d’autodeterminació unilateral juntament amb l’Associació de Municipis per la Independència i Òmnium Cultural.



La presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, ha qualificat aquest 14 d’octubre de "dia transcendental en la història de la nostra entitat" i ha assegurat que la plataforma sobiranista seguirà "donant suport material i moral" als condemnats. L’objectiu és que "s’acabi condemnant l’estat espanyol per aquesta vulneració flagrant de drets".



Paluzie ha assenyalat que "l’autodeterminació i la independència de Catalunya" són un dret "que ha estat convertit en un delicte", per a la qual cosa els tribunals espanyols "han hagut de recórrer a una construcció jurídica" i a un "relat fals". Com a exemple d’aquestes vulneracions, Paluzie ha esmentat que al judici "no s’ha respectat la presumpció d'innocència" ni s’ha pogut utilitzar el català.



"No ens aturarem fins que hi hagi reparació", ha afirmat la presidenta de l’ANC, i ha afegit: "No ens enganyem, l’objectiu d’aquesta sentència és polític", en concret "criminalitzar l’independentisme, que és un moviment pacífic". «La millor resposta és refermar-nos" en els ideals de l’Assemblea, ha prosseguit Paluzie, fins aconseguir "la República catalana".



Paluzie ha estat acompanyada a l’acte per l’exvicepresident de l’Assemblea Agustí Alcoberro, i altres antics càrrecs de l’entitat. "La justícia espanyola ha actuat com a part", ha declarat a Públic Alcoberro moments abans d’iniciar-se l’acte. Per a ell, la sentència demostra com es pretén imposar "la unitat d’Espanya" fins i tot "per damunt de valors com la llibertat i els drets ciutadans".



"Ens trobem davant d’una situació antidemocràtica", ha denunciat el vicepresident de l’Assemblea, Pep Cruanyes. La sentència penalitza "el referèndum, el dret del Parlament per aprovar resolucions, la desobediència civil i al Govern per la seva acció política".