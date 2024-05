Sergi Sabrià segueix els passos d'Aragonès i Marta Rovira i també deixa la política institucional

Continua el degoteig de dirigents històrics d'ERC que anuncien la seva retirada de la primera línia política després de l'enfonsament electoral de la formació. Després que ho fessin el president del Govern, Pere Aragonès, i la secretària general del partit, Marta Rovira, aquest divendres ha anunciat que també farà un "pas al costat" el viceconseller d'Estratègia i Comunicació de l'executiu, Sergi Sabrià, que el formalitzarà un cop arribi el nou Govern.

En una carta a la qual ha tingut accés l'ACN, Sabrià anuncia que emprendrà nous camins professionals. Recull les paraules d'Aragonès i Rovira: "És l'hora de cares noves i idees noves, de deixar pas a nous lideratges". Sabrià, que va ser portaveu, president del grup parlamentari d'ERC, cap de l'oficina d'Aragonès a la presidència, i alcalde de Palafrugell, es mostra "convençut" que el partit compta amb una nova generació "preparada per prendre el relleu".

Nomenat viceconseller tot just al gener, Sabrià ha estat un dels homes forts -segurament el més decisiu- de la presidència d'Aragonès i probablement el seu assessor més proper. Inicialment se'l va situar a la war room del cap de l'executiu com a director de l'oficina del president i fa uns mesos es va decidir que mantingués les seves funcions, però amb un càrrec de major visibilitat política i mediàtica.

A més a més, ha estat un dels dirigents que ha liderat l'estratègia de campanya per a les eleccions del 12-M, en les quals els republicans han perdut 180.000 vots -el 30% dels obtinguts el 2021- i 13 diputats, passant de 33 a 20. Uns resultats que els situen a la tercera plaça, molt lluny tant del PSC com de Junts i que els faran perdre la presidència de la Generalitat.

La trajectòria política de Sabrià arrenca gairebé dues dècades enrere al seu municipi, Palafrugell (Baix Empordà), com a regidor d'ERC. Arribaria a ser-ne alcalde durant un any i mig -entre 2009 i 2011- i després faria el salt a la política nacional com a diputat al Parlament entre 2012 i 2021, arribant a ser portaveu i president del grup parlamentari republicà. Amb l'assoliment de la presidència de la Generalitat per part d'ERC, faria el pas al Govern.