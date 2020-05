El servei d'atenció del SEPE, bloquejat: telèfons que no funcionen i cites prèvies impossibles

Encara que són moltes les persones que ja han cobrat les seves prestacions per ERTO, hi ha treballadors que encara continuen esperant, desesperats, l'ingrés des de fa dos mesos. Per aquest motiu, des del Ministeri de Treball del Govern espanyol entenen que s'han produït errors de comunicació en les dades i han demanat a totes aquelles persones que no hagin rebut els diners, a pesar que estigui aprovat l'ERTO de la seva empresa, que es posin en contacte amb el SEPE per a comprovar les dades, i així saber on pot estar l'error.



És molt probable que molts d'aquests errors s'hagin produït en alguna xifra del DNI o dels comptes corrents en els quals s'ingressa els diners, a causa de la quantitat d'expedients que han arribat al Servei Públic Estatal d'Ocupació, podent venir alguns d'aquests errors de les pròpies empreses.



En la pàgina web del SEPE hi ha un llistat de telèfons, que corresponen a cada província de l'Estat, però alguns d'ells no funcionen i apareix una locució que diu que "el número marcat no existeix", la qual cosa fa molt complicat posar-se en contacte per aquesta via.



En ser pràcticament impossible posar-se en contacte per telèfon i estar les oficines d'atenció al ciutadà tancades, els tràmits han de realitzar-se per internet. Això resulta complicat per a moltes persones, ja sigui per falta de coneixements ofimàtics o per no tenir un dispositiu a casa. Circumstàncies que posen en evidència la bretxa digital que hi ha al país.

A més, és important destacar que qualsevol gestió o tràmit que es vulgui realitzar amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha de fer-se mitjançant la plataforma digital d'aquest organisme, al no estar obertes les oficines.



Si l'usuari vol demanar una cita, ja sigui per a aclarir les seves dades i poder cobrar l'ERTO o per a qualsevol altra gestió, ha de clicar a l'apartat 'Cita Prèvia' i emplenar les dades sol·licitades. Una vegada emplenades, l'usuari podrà triar un dia i una hora –dins de les opcions que marqui el programa– i el SEPE es posarà en contacte.



Per a tràmits més complexos que una cita i que necessiten signatura, l'usuari haurà de tenir obligatòriament un certificat digital, DNI electrònic o la clau electrònica. A més, per a poder utilitzar els serveis que es presten a través de la Seu Electrònica es necessita (segons la seva pròpia pàgina web); Windows 10, Google Chrome actualitzat, visualitzador d'arxius Adobe Acrobat Reader, Java 7 update 79 CPU i l'aplicació de Signatura 'autofirm@'.

A la Julia li van fer un ERTO a finals del mes de març per productivitat fins al dia 31 de juliol, prorrogable en el cas que l'empresa el necessités. A data d'avui, encara no ha cobrat la prestació i fins fa dues setmanes la prestació li donava error cada vegada que ingressava les seves dades en la plataforma.



"El missatge donava error i et derivava a una oficina del SEPE, cosa que era impossible perquè avui dia aquestes oficines continuen tancades", explica a Público.



"Com que passaven les setmanes i seguia sense cobrar, vaig demanar a la meva empresa que revisés tota la documentació. Em van comentar que totes les meves dades eren correctes i que un company meu tampoc havia cobrat", explica.



La Julia explica que, des de fa uns dies, l'ERTO està tramitat, però que –segons la pàgina web– aquest expedient acaba el 9 de juny, quan –en realitat– l'empresa ho ha tramitat fins al 31 de juny.

"He trucat al meu banc i des d'allà m'informen que no els ha arribat cap avís de pagament, per la qual cosa no em poden pagar. Així que així estic, a 20 de maig, sense cobrar ni un euro i trucant més de 30 vegades i enviant més de 10 correus al dia", lamenta.



"Intento demanar cita per a demanar ajuda i me la donen per a d'aquí un mes i escaig… no hi ha dret, a aquest pas cobraré la prestació per ERTO quan acabi el meu ERTO…", finalitza.



La Vanesa va ser acomiadada a finals de 2019 i se li va esgotar el subsidi de desocupació el 14 de març d'enguany. Porta des de llavors intentant demanar un subsidi de sis mesos i no aconsegueix posar-se en contacte amb el SEPE.



"He trucat moltíssimes vegades, vaig aconseguir demanar una cita i ningú es va posar en contacte amb mi… ara ja no puc demanar una cita. Ho he intentat en diferents províncies i no hi ha manera d'aconseguir una cita…" explica.

Justificant que acredita l'intent de sol·licitud.

Confirmació de la cita a la qual Vanesa assegura que no la van trucar.

A més, assegura que s'ha intentat posar en contacte per via telefònica en nombroses ocasions sense èxit i que els tràmits els ha de fer amb un ordinador "pràcticament espatllat".



Des de Público hem intentat programar una cita i l'opció més propera ha estat a l'oficina de San Isidro per al dia 26 de juny. També hem comprovat que molts telèfons no funcionen i hem trucat al telèfon d'informació sobre els ERTO proporcionat pel Ministeri de Treball i Economia Social sense èxit.

Cita confirmada per al 26 de juny.

És important destacar que, quan a un treballador li fan un ERTO, aquest no ha de realitzar cap mena de tràmit, però per a altres qüestions sí (informar que no ha cobrat un ERTO i un altre tipus de subsidis) i és aquí quan sorgeixen els problemes.



Per part seva, des del Ministeri de Treball expliquen a Público que el SEPE està teletreballant arribant a tenir pics –durant l'emergència del coronavirus–del 500%.



A més, recorden que la plantilla d'aquest organisme públic està retallada des de fa anys, a causa de la no reposició del funcionariat, entre altres coses. Per aquest motiu han contractat a 1.000 persones des que va començar l'emergència per recolzar en l'allau de prestacions a causa dels ERTO.



També han afegit que des del SEPE "estan i han estat treballant molt", i que donen suport a la ciutadania per totes les vies possibles: telèfon, correu, xarxes socials… intentat solucionar el major nombre de dubtes possibles.



Asseguren que la taxa de reconeixement de prestacions per ERTO és del 98% i que els cobraments del mes de març i del mes d'abril se solucionaran, íntegrament, en els pròxims dies.