Unes 2.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest diumenge al centre de Barcelona contra el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones que prepara la Generalitat, també coneguda com a Llei Aragonès. La plataforma opositora al projecte agrupa organitzacions sindicals, com la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la Intersindical-CSC, la COS o la Ustec; partits polítics, com la CUP o Catalunya en Comú; organitzacions juvenils, diversos CDR i organitzacions sectorials o territorials.



Els convocats argumenten que la normativa, tal com està plantejada, obre la porta a la "privatització de serveis públics", externalitzant la seva gestió cap a empreses privades no sotmeses a escrutini públic. La portaveu de la plataforma Aturem la Llei Aragonès, Elva Tenorio, ha declarat que el projecte de llei genera alarma social en afectar més de 250 serveis públics i convertir en "clients" persones amb drets.

"No és una manifestació qualsevol. És la primera vegada que unim serveis socials, sanitat i educació, perquè això contamina i canvia el model de les generacions futures", ha explicat la portaveu, metgessa de professió. La també portaveu Mar Ampurdanés ha anunciat que duran a terme noves accions després de no obtenir "cap tipus de resposta per part de la Generalitat" a les demandes de la plataforma; tampoc després d'ocupar dimecres durant hores la seu del Departament de Treball.



La manifestació ha començat a les 12.15 davant del Departament d'Economia, a la confluència de la Gran Via amb la Rambla de Catalunya, amb la pancarta "Aturem la Llei Aragonès" en primera línia, i la pancarta "S'estan venent el país. Els serveis públics no són un negoci" en segona. A la manifestació hi han participat col·lectius de sector sanitari, educatiu, d'emergències, d'atenció a la dependència i pensionistes, a més de sindicats com la CGT i Ustec-Stes, membres de Podem i la diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent.



A la protesta s'hi han vist banderes republicanes, comunistes, feministes i alguna estelada, i cartells en defensa dels serveis i les pensions públiques, les Kellys -cambreres de pisos- i la qualitat en l'atenció a la gent gran, que defensa el col·lectiu Coordinadora Residències 5 + 1. La manifestació ha baixat per la Rambla Catalunya, ha la envoltat la plaça Catalunya i ha seguit pel carrer Fontanella fins arribar a la Via Laietana; on al seu pas per la Prefectura Superior de Policia, els manifestants han cridat "aquest edifici serà una biblioteca" i "Més educació i menys policia".



En arribar a la plaça Sant Jaume, i davant del Palau de la Generalitat, els manifestants han repetit una de les consignes més corejades durant tota la marxa: "On és, on és, Pere Aragonès? Aquí, no. Aquí, no. Potser amb Florentino!", en referència a una boda a la que el vicepresident del Govern era un dels convides il·lustres, juntament amb el factòtum d'ACS.

A la plaça Sant Jaume, representants d'algunes de les 80 entitats adherides a la plataforma Aturem la Llei Aragonès han llegit fragments del manifest de la campanya, que exigeix ​​a la Generalitat que solucioni "deficiències" i destini més recursos a serveis socials, educació i sanitat. "Som aquí per protegir la dignitat de les persones treballadores que com quasi cada dia veuen com la seva dignitat laboral és trepitjada pel sector privat", han declarat.



La representant de l'Escola Mediterrània ha acusat el Consorci d'Educació de Barcelona de voler tancar el centre, que ara acull 90 alumnes i va ser rehabilitat el 2013, tancament que atribueixen al fet que "és una escola petita" que l'administració no valora, segons ella. El col·lectiu Doctorands en lluita ha demanat a la Generalitat que els garanteixi els drets laborals bàsics, i ha denunciat les "polítiques precaritzadores i mercantilitzadores" de la Generalitat a les universitats.



El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha dit que estaran "en totes les trinxeres" igual que han estat aquests dies al carrer, i a les 13.00 hores ha desplegat una pancarta des de la seva seu a Via Laietana en la qual es llegia "El nostre futur no està venda. El jovent contra la Llei Aragonès". La pancarta ha generat una ovació dels assistents.

Dues persones de la Plataforma contra el Cop d'estat a Bolívia han sostingut que en tot el món el capitalisme empobreix a les persones, han demanat a Europa que no doni suport a la "usurpadora" presidenta en funcions, Jeanine Áñez, i han afirmat que Evo Morales sempre va defensar els serveis públics com a mitjà de garantia de la dignitat de tota persona.



Al final dels discursos, ha demanat la paraula una de les sis persones en cadira de rodes que lideraven la marxa, per davant de la capçalera, per reclamar que se'ls donés veu en el debat i queixar-se que, tot i el caràcter social de la protesta, l'escenari no estava adaptat a persones amb discapacitat: "la lluita contra la privatització també ha de ser amb nosaltres. Res sobre nosaltres sense nosaltres".



Ha tancat l'acte una actuació musical del col·lectiu Iaioflautes, que han interpretat una versió de Resistiré amb una lletra adaptada per protestar contra la Llei Aragonès, i El poble unit mai serà vençut en català.