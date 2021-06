En la seva primera sessió de control com a president de la Generalitat, Pere Aragonès ha abordat diverses temàtiques claus, entre elles la taula de diàleg, els indults i l'ampliació de l'Aeroport del Prat. Els partits que han interpel·lat sobre l'ampliació de l'aeroport han estat la CUP i el PSC, tot i que des de punts de vista diferents. El diputat de la CUP Dani Cornellà ha recordat al president que l'ampliació "pot acabar de destruir els pocs espais naturals i agrícoles" del Delta del Llobregat i que, en plena crisi climàtica, "el país no es pot permetre incomplir els objectius climàtics i deixar enrere la reducció de CO₂"." Han de decidir si caminen en direcció a les recomanacions de l'Acord de París i de la Cimera del Clima o volen continuar amb les mateixes polítiques de sempre i per als de sempre", ha etzibat, ja que més de 300 empreses han reclamat aquesta ampliació.

Per la seva part, el cap de l'oposició i líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha estat insistent preguntant a Aragonès si ell personalment està a favor d'aquesta ampliació, ja que ha evitat posicionar-se de forma contundent. "Li demano que lideri i que es posicioni", ha apuntat. Davant d'aquest doble atac, el president de la Generalitat ha recordat a les dues formacions que convocarà una taula de treball per abordar aquest debat. "Una gran majoria volem augmentar la competitivitat, en volem minimitzar l'impacte mediambiental, i la millor manera d'abordar-ho és amb consens", ha defensat. En aquest sentit, ha compartit amb la CUP la preocupació per la preservació el medi ambient i ha recordat que la seva voluntat és que la proposta definitiva permeti prosperitat econòmica i preservi la biodiversitat del Delta del Llobregat.



El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha defensat que Catalunya "no es pot permetre el luxe" de no tenir un aeroport del Prat preparat per a l'economia del segle XXI. D'aquesta manera, s'ha referit en la seva primera sessió de control al Parlament com a vicepresident, a l'ampliació de l'aeroport. Així mateix, ha recordat que el Govern ha acordat impulsar una taula institucional per abordar amb els sectors afectats "l'aeroport que necessita Barcelona i Catalunya". D'altra banda, el vicepresident ha fixat com a objectius prioritaris "avançar cap al projecte de la república catalana i fer d'aquest país un país de progrés".



Aragonès evita convocar la taula de partits

Per la seva part, la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, li ha demanat al nou líder de l'Executiu que abans de convocar la taula de diàleg convoqui la taula de partits. "Tindrà més força. No és el mateix del 50% que el 80%", ha remarcat. Així mateix, li ha recordat a Aragonès que ERC pot comptar amb la formació morada pel "procés de diàleg". La presidenta del grup d'En Comú Podem ha conclòs que si Aragonès vol apostar per la via del diàleg no tindrà cap "millor aliat" que els comuns.

Davant d'aquesta estesa de mà, Aragonès ha contestat parcialment a la petició: tot i que s'ha compromès a parlar amb tots els grups parlamentaris abans de la propera reunió de la taula de diàleg amb la Moncloa, no ha expressat la seva voluntat de convocar prèviament la taula de partits. D'altra banda, ha estat molt condundent respecte als indults. "La nostra proposta és l’amnistia", ha recordat. En aquest sentit, ha demanat a Albiach que "no s'especuli" amb possibles indults i que es prenguin "decisions justes" el més aviat possible.​