Set de cada deu dones tenen por de patir una agressió sexual al carrer de nit, segons el CEO

Set de cada deu dones tenen por de patir una agressió sexual quan van caminant soles pel carrer de nit. Es tracta d'una de les principals conclusions de la tercera onada de l'enquesta Òmnibus 2023 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), presentada aquest dimecres.

L'estudi reflecteix que la majoria de dones, un 52%, afirmen tenir "molta por" d'un atac de caire sexual, un percentatge que puja fins a les set de cada deu en la franja dels 18 als 25 anys. En el conjunt de les dones, un 19% també afirmen tenir por, però més moderada.

El baròmetre Òmnibus tracta diversos temes vinculats a les polítiques públiques de la Generalitat i les preguntes són proposades pels departaments del Govern. Sobre seguretat, un 46% dels enquestats tenen una por moderada o alta de patir una agressió sexual, però la distribució per gèneres és molt desigual: la xifra baixa al 19% en els homes i puja al 71% en les dones.

Pel que fa al risc de ser víctima d'un robatori caminant sol i de nit, ho temen el 62% de catalans, però entre el gènere masculí la dada és del 47%, mentre que en el femení s'enfila al 77%. Les dones, en un 75%, també creuen que poden patir una agressió de qualsevol tipus, mentre que això només es dona en el 41% d'homes.

A favor de permisos per pèrdua d'embaràs i regla

El CEO també conclou que un 78% de la població està a favor de concedir permisos remunerats de tres dies per a les famílies que perden un embaràs en els primers mesos de la gestació. Les dones estan lleugerament més d'acord que els homes en aquesta mesura, i en la població de 16 a 24 anys es troben els dos extrems de franja d'edat i gènere: mentre que un 89% de noies hi estan d'acord, en el cas dels nois la xifra cau fins al 70%.

La mateixa circumstància es dona en l'opinió sobre la introducció d'un permís de vuit hores al mes recuperables per a les treballadores que tinguin una regla o menopausa que els afecti la salut o el benestar. Mentre que els homes joves hi estan d'acord en un 59%, les dones de la mateixa edat hi aposten en un 87% dels casos. La mitjana catalana és del 73%. Per partits, els votants de Vox destaquen per ser els que menys s'hi mostren favorables, un 46%, pel 36% d'obertament contraris. Els més partidaris, en canvi, són els de la CUP, amb el 91%.