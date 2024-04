Set plans per fer l'últim cap de setmana d'abril a Catalunya

Acomiadem un abril intens culturalment, amb una de les diades de Sant Jordi més multitudinàries dels últims anys. Encarem el darrer cap de setmana del mes amb propostes de tota mena i repartides per tot el territori, des del Berguedà, on últimament s'ha posat de moda l'espectacle de la floració de les tulipes amb el Pedraforca de fons, a l'Ecofira del Camp de Tarragona, passant per les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres.

L'espectacle de la floració de les tulipes al Berguedà

Als peus del Pedraforca, a Saldes (Berguedà), la Sheila Malo, propietària de Tulipmania, hi té una plantació amb més de 350 varietats de tulipes. Un cultiu que, a l'abril, durant la floració, es converteix en tota una catifa de colors. I això atreu milers de visitants, sobretot de l'àrea metropolitana, però també d'altres punts del país. La iniciativa, que com a molt dura un mes, s'ha convertit en tot un fenomen turístic a la comarca, on existeix una altra plantació a Capolat.

La iniciativa ha servit per revitalitzar la zona i la comarca. De fet, el cultiu s'ha plantat en un camp abandonat, situat a 1.100 metres d'altitud.

Dia Internacional del Jazz a Barcelona

Barcelona celebra el Dia Internacional del Jazz amb una gran jornada musical al passeig de Gràcia. La diada commemorativa tindrà lloc diumenge amb gairebé 10 hores de concerts gratuïts en un escenari a l'aire llire ubicat a la cruïlla amb el carrer Casp. Hi actuaran la Sant Andreu Dixie Band, Liceu BLAM Collective, Mestres del Raval, Chicuelo, Andrea Motis & Barcelona Gospel Messengers i Antonio Sánchez Bad Hombre.



Fira i de la maduixa de Sant Cebrià de Vallalta

El Maresme és coneguda per ser una zona de maduixes. Sant Cebrià de Vallalta acull aquest cap de setmana una fira que gira al voltant d'aquesta fruita dolça. Els productors locals vendran maduixes de proximitat i s'han organitzat activitats gastronòmiques al voltant del maduixot, un concurs popular de postres amb els maduixots com a protagonistes i tallers de manualitats. També es podrà degustar gratuïtament la coca de maduixes més gran del món.



Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres

Aquest dissabte Figueres (Alt Empodrà) dona el tret de sortida a les Fires i Festes de la Santa Creu, que s'allargaran fins al cap de setmana vinent. Ho farà el periodista figuerenc Carles Pujol, que enguany és l'encarregat de fer el pregó. S'han programat més de cent activitats en els deu dies que duraran les fires i en què hi haurà diverses novetats, entre les quals destaquen dues: la Nit del Foc, que es farà també aquest dissabte a les 22:00 hores al Parc de les Aigües, i la recuperació de la Festa Charly el dissabte vinent.

El mateix dissabte a les 12:00 hores a El Rampell, l'espai musical i familiar del Parc de les Aigües, hi actuarà El Pony Menut, la versió per al públic familiar d'El Pony Pisador.

Una exposioció al museu Can Mario

El museu Can Mario, que la Fundació Vila Casas té a Palafrugell (Baix Empordà), inaugura dissabte l'exposició dels finalistes del premi Antoni Vila Casas d'Escultura 2024. La mostra acull les 28 obres que el jurat ha seleccionat d'entre les 320 que s'hi van presentar. Totes són peces contemporànies d'artistes catalans o residents a Catalunya.

Els 28 artistes finalistes d'aquesta edició són: Lluc Baños, Leonard Beard, Béatrice Bizot, Pau Borràs, Irene Cases, Natalia Castañeda, Xavier Escribà, Agustina Fioretti, Jordi Gich, Toni Giró, Alejandro Granero, Anna Ill, Laura Juanós, Marc Larré, Marga de la Llana, Ariadna Mangrané, Oscar Moya, Ariadna Parreu, Jordi Plana Artista Visual, Lúcia Prancha, Artiatzar, Xavier Ristol, Sofia Salazar, Tura Sanglas, Ines Schaikowski, Laura Sebastianes, Agata Serafin i Jordi Tolosa.



10a Ecofira del Camp de Tarragona

Valls, la capital de l'Alt Camp, acull aquest dissabte la 10a edició de l'EcoFira del Camp de Tarragona, que torna amb un seguit de productores i elaboradores agroecològiques, artesanes i de proximitat que oferiran tastos dels seus productes. L'objectiu és posar en contacte el productor/elaborador i el consumidor. La fira comptarà, a més, amb algunes activitats prèvies, com un tast de xocolata a càrrec de La Coordi de Comerç Just. Es farà a la Plaça de les Garrofes.



Trobada Nacional de Gegants a Barcelona

Barcelona acull aquest diumenge la Trobada Nacional de Gegants 2024, que enguany commemora els 600 anys de tradició i cultura gegantera La plantada dels gegants es farà als voltants de l'Arc de Triomf. La cita reunirà 600 gegants i 230 colles a la ciutat.

És una proposta cultural ideal per fer amb els més petits, que podran conèixer més a fons la tradició gegantera de Catalunya i posar cara a gegants d'arreu del país.