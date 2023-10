Set propostes per descobrir la Ribera d'Ebre: patrimoni, natura i riu

Viatgem cap al sud de Catalunya per descobrir la Ribera d'Ebre, una comarca extremadament pel pas del riu, estenent-se al llarg de 40 quilòmetres a banda i banda de l'Ebre, en la seva entrada a casa nostra. 14 termes municipals per 17 pobles, marcats també pel perfil accidental de la serralada prelitoral, però també la plana del mig del riu.

Però no només de riu i aigua viu la comarca. També té un passat molt rellevant del qual ha quedat petjada, des dels ibers fins a la Guerra Civil, passant per l'època medieval i els seus castells. I també una natura, una cultura i una gastronomia característiques i identitàries pels quals val la pena conèixer el territori a través de les nostres 7 recomanacions.

El riu com a forma de vida

El riu Ebre travessa i marca el paisatge a través de 930 km de recorregut, però a la Ribera d'Ebre el trobem amb gran esplendor, amb meandres, illes fluvials i encaixat entre muntanyes. Ibers, fenicis, grecs, cartaginesos, romans, visigots, sarraïns… són diversos pobles que han fet vida al costat del riu, i avui ho continua fent la seva població.

Una de les millors opcions és navegar pel riu Ebre, una activitat lúdica que permet gaudir del paisatge fluvial, dels frondosos boscos de ribera i de la tranquil·litat que els envolta. Aquest eix vertebrador del territori s'havia circumscrit al transport de mercaderies, fins que a finals dels anys noranta es va impulsar un nou projecte de navegabilitat orientat exclusivament a l'oci i el turisme. Es poden recórrer motoritzadament els més de 100 km de riu que hi ha entre Ascó i Amposta, així com els més de 125 km entre Riba-roja d'Ebre i la desembocadura en piragua o caiac.

Altres opcions que tenim son caminar al costat del riure Ebre a través de l'anomenat camí de l'Ebre (GR-99), una gran aposta excursionista i senderista, entre altres opcions. I també és lloc privilegiat per a la pesca, tant al llarg del curs del riu com a l'embassament de Riba-roja d'Ebre. La pesca esportiva és un gran reclam, que se centra en la pesca del silur, la carpa, el lluciperca, el black bass i el barb.

Descobreix el passat iber

El passat de la comarca està clarament marcat també pel riu Ebre, i els diversos pobles han deixat empremta. En són un clar cas els ibers, que podem descobrir a través de diversos indrets i propostes. Una de les més importants és la Ruta dels Ibers, un projecte de turisme cultural que vol donar a conèixer els principals jaciments ibèrics del nostre país, així com els pobles que els habitaven.

El poblat del Castellet de Banyoles, a Tivissa, i l'establiment ibèric de Sant Miquel de Vinebre formen part de ruta dels Ibers, amb jaciments visitables. En aquest punt s'hi establí un poblat ibèric d'aproximadament 4.4 ha i s'hi basti un petit castell medieval.

Es va descobrir accidentalment l'any 1912, i ja l'any 1927 es va trobar l'anomenat Tresor de Tivissa. Altres jaciments Ibers de gran interès al territori són el Coll del Moro de Gandesa, el Castellot de la Roca Roja de Benifallet, o la Moleta del Remei a Alcanar.

Viles i castells medievals

La importància geoestratègica del riu en el passat com a via comercial i de comunicació va fer que diversos pobles s'establissin ocupant punts elevats. Aquests permetien tenir control del riu i de les seves planes fluvials.

Miravet i Ascó van ser les dues grans places militars de la zona tant per a musulmans com per a templers. El primer cas destaca pel seu castell, exemple d'arquitectura templera a Catalunya. Mentre el segon conserva una de les moreries més grans i representatives del país.

Altres assentats a la vora del riu amb castell són Riba-roja d'Ebre, Flix i Móra d'Ebre. Però cal esmentar també altres viles medievals de la comarca més allunyades del riu com Tivissa, la segona gran vila medieval de la Ribera d'Ebre junt amb Miravet.

Reserva Natural de Sebes

I si diem que el riu marca el territori hem de parlar inevitablement de la Reserva natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix, un espai fluvial inclòs al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), que l'any 1995 va ser declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge. Es tracta de 204 hectàrees de gran biodiversitat, un dels espais humits més grans i representatius del país.

I és que la reserva és una gran destinació ornitològica a casa nostra, disposant d'una extensa zona d'aiguamolls i boscos de ribera, on podem trobar observatoris, passarel·les i itineraris habilitats per a l'observació d'aus. S'hi aplega gran diversitat d'avifauna, així com altres aus força rares. Destaquen el blauet, la cigonya, l'àguila marcenca, l'agró roig o el martinet blanc.

El centre d'informació s'ubica al Mas del Director i és una antiga masia restaurada, on també es pot visitar una exposició permanent sobre els orígens i la formació de la reserva natural. Al Mas de Pitoia hi trobem el Centre d'Interpretació del Camí de Sirga, un espai museïtzat.

Descobreix la clotxa

La nota gastronòmica de la comarca la podrien posar diversos dels seus productes autòctons, com l'oli, el vi o la fruita dolça. Són el principal ingredient de molts dels seus plats característics, siguin elaboracions casolanes o populars dels carrers en manifestacions col·lectives, com aplecs o romiatges.

Però si n'hi ha un de tradicional per excel·lència és la clotxa, un plat de pagès i senzill, i que s'ha recuperat en els darrers anys a la comarca. Tant és així que s'ha consolidat una festa al seu voltant que arregla a gent d'arreu per conèixer o mantenir aquesta elaboració.

Clotxa de la Ribera d'Ebre. — Turisme de la Ribera d'Ebre

Aquesta estècie d'entrepà de les Terres de l'Ebre es especialment caracteristic en aquesta comarca, on s'omple un pa rodo de pages amb diversos ingredients. Els més bàsics i que no acostumen a faltar son les arengades, les cebes, els tomàquets i els alls escalivats.

Ruta pels espais de la Batalla de l'Ebre

I acabem les recomanacions tornant a la història, però ara la més recent, puix la comarca va ser una de les grans afectades per la tragèdia de la Batalla de l'Ebre de la Guerra Civil espanyola. La batalla va tenir lloc entre juliol i novembre de 1938, a riba i riba de Riu Ebre, des de Mequinensa a Amposta, i alguns dels punts claus van ser les serres de Pàndols i Cavalls.

Els espais més destacats han estat recuperats, el que permet visitar trinxeres, refugis i monuments. També podem robar diverses rutes que recorren les serres esmentades. En concret, a la Ribera d'Ebre hi ha fins a sis espais històrics visitables: el Refugi antiaeri de Benissanet, el refugi antiaeri de Flix, les Trinxeres de Berrús a Riba-roja d'Ebre, el búnquer dels Reguers i el Campament del XVé CE d'Ascó.