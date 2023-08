Setanta municipis de Catalunya estan en risc molt alt o extrem d'incendi forestal

Fins a setanta municipis de Catalunya es troben aquest dilluns en risc alt o molt alt d'incendi forestal. Els Agents Rurals han fixat ja el nivell 3 del Pla Alfa en localitats d'un total de 13 comarques amb aquest perill, alhora que eleven a 35 les comarques al nivell 2 amb un perill alt o molt alt, mentre en deixen 4 al nivell 1, amb un perill alt o moderat. Diumenge hi havia 32 comarques en nivell 2 d'alerta per aquesta calor intensa.

En el cas de les zones amb un nivell màxim, la mesura implica des d'aquesta passada mitjanit el tancament d'accessos a parcs naturals. En concret, en quedaran afectats els del Garraf, el Montsant, el Montmell-Marmellar, els Ports, Montsec d'Ares, Montsec de Rubies i la Baronia de Rialb.

Els controls d'accessos es duen a terme per evitar la presència humana en aquests espais. Un dels objectius és reduir el risc que es produeixi una ignició, ja que el 90% dels incendis a Catalunya són d'origen antròpic, és a dir, causats d'una manera o altra per l'activitat humana. També es pretén evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal.

Mentre duri l'activació, els agents rurals es destinaran exclusivament a la prevenció d'incendis forestals, i es reforçarà la vigilància aèria. Es fa una crida a la prudència per evitar qualsevol situació de risc i es demana a la ciutadania que no es freqüenti el medi natural, especialment en hores de màxima insolació.

Protecció Civil posa en alerta el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) davant del risc d'incendi forestal que auguren "extrem" pràcticament tota la setmana. La decisió s'ha pres en una reunió del Comitè Tècnic del pla Infocat, format per tots els cossos d'emergències i organismes implicats. Protecció Civil demana a la ciutadania que extremi les precaucions prop de zones boscoses, i que truqui al telèfon d'emergències 112 en cas de veure foc o fum.

Calor intensa la primera meitat de la setmana

Pel que fa a les altes temperatures, la dorsal anticiclònica s'ha reforçat sobre la península Ibèrica, permetent l'entrada d'una irrupció càlida de procedència africana, segons apunta el Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi començaria a remetre de cara a divendres de la setmana vinent, tot i que no es descarta que es pugui allargar.

Durant la jornada d'aquest dilluns, la temperatura màxima a punts de Ponent és probable que se situï entre els 39ºC i els 41ºC, mentre al Pirineu els valors màxims fregaran els 38ºC, i a la resta del territori entre 35ºC i 38ºC.