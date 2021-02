Una setantena d'entitats culturals es concentren per demanar l'indult de Pablo Hasél

Una setantena d'entitats culturals han demanat aquest dijous l’indult del raper Pablo Hasel en una concentració, organitzada per l'Acadèmia Catalana de la Música. De fet, l’Acadèmia ha posat en marxa la petició d'indult de la mà de l'advocat Jordi Palou, mediador i consultor especialitzat en drets humans a nivell internacional. La concentració s'ha realitzat a la Plaça de Ramon Berenguer el Gran, de Barcelona, i ha rebut el suport, entre d'altres, d'Òmnium Cultural, l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, l'Acadèmia del Cinema Català, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Dones Visuals, Editors.cat i Productors Audiovisuals Federats (PROA).

El portaveu de l'Acadèmia Catalana de la Música, Natxo Tarrés, ha assenyalat que des de l'entitat havien d'actuar i emprendre accions més enllà de la concentració d'aquest dijous com la de demanar l'indult per Hasel i estudiar la viabilitat d'altres casos com els de Valtònyc. Tot i això, ha admès que el seu cas és "complicat perquè en el cas d'indult s'hauria de presentar primer a disposició judicial". "Portar algú a la presó per aquest tema no ho podem permetre", ha assenyalat Tarrés.



En un manifest impulsat per l'entitat reclamen també la llibertat immediata de Hasel i que "el govern de l'Estat disposa dels mecanismes necessaris per fer-la efectiva"; l'anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de tots els artistes processats per la seva expressió artística; una reforma immediata del codi penal en la línia de blindar els drets fonamentals, perquè aquesta situació no es pugui tornar a repetir i el respecte "més escrupolós a la llibertat d’expressió en tant que dret fonamental de tots els ciutadans al govern de l’Estat i a totes les instàncies fiscals i/o judicials".

El manifest també recorda que Hasel ja és "el primer artista empresonat efectivament a l’estat espanyol des dels inicis de la transició democràtica. La llista però de processaments, imputacions i condemnes a artistes en els últims anys, converteix a l’estat espanyol en un dels estats amb més artistes represaliats de tot el món", afegeix.

El text alerta que "avui és Pablo Hasel i demà serà qualsevol altre creador o intèrpret de qualsevol altra disciplina. Ni entenem ni podem permetre que algú pugui ser condemnat i empresonat per expressar les seves idees, sigui mitjançant les xarxes socials o a través de qualsevol disciplina artística. Considerem aquesta condemna, així com les de la resta de companys i companyes que es troben en una situació semblant, un atac directe a un dret fonamental com és el de la llibertat d’expressió personal i artística".