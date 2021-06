Una setantena d'entitats socials reclamen més recursos per a l'atenció primària de manera "urgent i prioritària"

Una setantena d'entitats socials i veïnals han organitzat aquest dimecres més de 40 accions arreu de Catalunya per reivindicar un sistema de sanitat "públic, universal i de qualitat" i més recursos per l'atenció primària. Les entitats promotores han alertat que aquesta és la part del sistema que més ha patit durant la pandèmia i creuen que no és una prioritat per als governs perquè "genera poc negoci". Les organitzacions reclamen que les autoritats tractin l'atenció primària com a servei imprescindible per la població "amb caràcter urgent i prioritari" i se la doti de recursos. "Si l'atenció primària cau, el sistema públic cau", ha alertat Maria José San Mamés, membre del Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP).

San Mamés ha dit que aquesta part del sistema ja estava molt debilitada abans de la Covid-19 i que durant la pandèmia ha "col·lapsat". "L'atenció primària ha augmentat funcions i ha tingut molta més feina amb menys recursos. Això ha provocat que s'hagin hagut d'abandonar tasques habituals", ha denunciat. Des del FoCAP creuen que l'augment de 300 milions d'euros planificat pels pròxims tres anys des del Departament de Salut per aquesta branca del sistema no servirà per reforçar ni reparar "tot el dany que s'ha fet", i San Mamés ha expressat que la situació millorarà si hi ha "voluntat i enteniment polític".

"Han pogut construir 5 hospitals durant la pandèmia; si han pogut fer això poden reforçar l'atenció primària i posar diners. De moment el que ens han ofert és res, però el que importa és la voluntat", ha afegit. En aquest sentit, San Mamés ha alertat que sense atenció primària la resta de nivells anirien caient "com un castell de cartes". "Si l'atenció primària cau, el sistema públic cau", ha conclòs.

Més centres, millora d'equips i presencialitat

Entre les reivindicacions del col·lectiu, les entitats exigeixen que es reobrin tots els centres d'atenció primària (CAP) i consultoris locals tancats, que es recuperin les visites presencials, així com la metgessa i la infermera de referència, un redimensionament dels equips en funció de la demanda, dotar de més poder de decisió els professionals i una millora dels equips tecnològics i que el Departament de Salut destini el 25% del seu pressupost als Equips d'Atenció Primària.

La jornada de protestes es materialitzarà en 44 accions arreu de Catalunya amb diverses convocatòries al llarg del dia, la gran majoria davant els CAP de les localitats on es duguin a terme, i ha estat impulsada per entitats com la Marea Blanca o la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).



Des de Comissions Obreres (CCOO) denuncien que l'atenció primària no s'ha reformat "com toca" i han alertat que hi ha molts usuaris que estan "desatesos". "Ja és hora que inverteixin en els usuaris i també en els professionals i en aquests moments no s'està a l'altura; ni el govern anterior ni, de moment, el d'ara", ha expressat la portaveu de la Federació de Sanitat de CCOO Maria Àngels Rodríguez.

En una roda de premsa d'algunes de les entitats participants a Barcelona, la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha expressat el seu suport a la causa defensant una atenció primària que sigui "el cor del sistema" i on es garanteixi "l'accessibilitat i la universalitat". "Si el govern no blinda l'atenció primària i l'atenció pública el que està fent és castigar els catalans", ha remarcat, afegint que la covid ha demostrat que les retallades "maten". A l'acte també hi ha intervingut Ferran Verdejo, membre de les Joventuts Socialistes de Catalunya, qui ha lamentat que hagi hagut de venir una pandèmia perquè "altres partits s'adonin de la necessitat de la inversió pública".