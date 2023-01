Setmana clau per als pressupostos de la Generalitat que decidiran la continuïtat de la legislatura catalana

El Govern de la Generalitat viu una setmana crucial per al seu futur en ple equador de les festes nadalenques. I és que malgrat la voluntat de Pere Aragonès d'haver tancat ja el capítol pressupostari, el president ha vist com passava el Nadal -i fins i tot l'Any Nou arribava- sense tenir els comptes assegurats. Tot i signar un acord amb En Comú Podem ja fa setmanes, el PSC i Junts es mantenen en el camí de la negociació però no donen per fet el seu suport als comptes. I un dels dos és imprescindible per a què el Govern d'Esquerra Republicana de Catalunya tiri endavant els seus primers pressupostos després de la sortida de Junts de l'Executiu.

Tot apunta a una accelerada els propers dies per tancar l'acord, probablement amb els socialistes, però si no es produeixen i si es frustren els pressupostos, la convocatòria electoral anticipada podria ser una realitat en un 2023 ple d'urnes amb les municipals, autonòmiques i generals al calendari.

El Parlament està habilitat per a la setmana que ve

De moment, tot està preparat perquè els pressupostos de la Generalitat es puguin tramitar i aprovar aquest mes de gener, entrant en vigor amb un mes de demora durant el qual els comptes del 2022 es mantindran prorrogats. Si es compleix aquest calendari, el retard no agrada al Departament d'Economia i Hisenda que lidera Natàlia Mas però es considera tècnicament poc rellevant. Per fer-ho possible, s'ha habilitat la setmana que ve al Parlament ja que habitualment no es reinicia l'activitat fins a la segona quinzena de gener.

La idea és que si s'arriba a un acord al llarg de la setmana els pressupostos puguin ser aprovats pel Consell Executiu a la reunió de dimarts, dia 10, com a molt tard. Tot i que segons com vagin les negociacions no es descarta un Consell Executiu extraordinari per guanyar fins i tot algun dia.

En qualsevol cas, això suposaria el trasllat immediat dels comptes al Parlament amb la tradicional fotografia de la consellera Mas amb la seva companya d'Esquerra, Alba Vergès, que exerceix les funcions de presidenta en funcions del Parlament després de la suspensió de Laura Borràs, de Junts. A partir d'aquí s'activaran totes les comissions sectorials pertinents on cada conseller i consellera presentaran els números dels seus departaments, un formulisme que acostuma a durar una setmana. I que dóna pas a quinze dies de tramitació per arribar, si s'escau, a l'aprovació dels pressupostos per part del ple. Tot això està llest, però falta el més important, un acord de majoria parlamentària que s'hi resisteix i no acaba d'arribar.

Setmana clau a la negociació

S'obre així una setmana clau a les negociacions. El Govern d'ERC ja té l'acord amb En Comú Podem. També ha arribat a algun acord puntual amb Junts, amb una inversió de 80 milions per al foment de la llengua catalana i l'aproximació en altres temes. Però la negociació clau es manté amb el PSC, ja que malgrat que els republicans mantenen públicament l'objectiu d'arribar a un acord amb els dos grans partits de l'oposició, les tensions amb els juntaires per la ruptura del Govern fan difícil l'acord definitiu. Així, doncs, la setmana es preveu maratoniana en reunions i contactes entre republicans i socialistes.

La primera, aquest matí amb dues delegacions liderades per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la d'Economia, Natalia Mas per part del Govern; i la portaveu del Grup Socialistes i Units per Avançar, Alícia Romero, pels socialistes. Aquest dimecres i dijous hi haurà dues trobades més que es preveuen decisives. Però no es descarta que s'hagin de fer altres reunions fins i tot durant el pont de Reis. Setmana intensa de negociació que arriba després de 14 llargues reunions sectorials i generals entre el Govern d'Aragonès i el PSC que han donat a llum el document de propostes presentat recentment pels socialistes.

Romero (PSC): "És el Govern qui coneix el detall dels números i pot i hauria d'encaixar les nostres propostes que són assumibles i, el que és més important, bones per a Catalunya"

Des de la direcció del PSC defensen que el document és factible, flexible i que estan disposats a signar ja mateix. "Ho hem redactat amb voluntat d´arribar a l'acord, no demanem res de l'altre món", asseguren. Però els socialistes adverteixen que inclou aspectes irrenunciables per al PSC i exigeixen a Aragonès que com a responsable dels pressupostos busqui l'encaix de les seves exigències. "És el Govern qui coneix el detall dels números i pot i hauria d'encaixar les nostres propostes que són assumibles i, el que és més important, bones per a Catalunya" planteja Alícia Romero. En aquest encaix també haurà de buscar lloc la proposta de fiscalitat socialista que Romero considera de "prudència fiscal" però que dista del que ja ha acordat el Govern amb En Comú Podem. La dirigent socialista recorda que el PSC negocia amb el Govern i no amb els Comuns i ha qüestionat l'estratègia d'ERC d'arribar primer a un acord amb un soci minoritari.

Un 90% d'acord

El Govern assegura que ha donat resposta a gairebé el 90% de les peticions socialistes i que amb això n'hi hauria d'haver prou per a l'acord. Però els aspectes irrenunciables que esgrimeixen els socialistes es tornen en línies vermelles per als republicans. Entre ells, el desenvolupament del nou centre de convencions Hard Rock adjunt al parc temàtic de Port Aventura, l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat afectant entorns naturals del Delta del Llobregat, la nova autovia de circumval·lació de l'àrea metropolitana B-40 coneguda com a Quart Cinturó, o l'eliminació del Pla Pilot per al desenvolupament de la Renda Bàsica Universal (RBU). Infraestructures que Esquerra veu amb recel –almenys en la forma que les proposa el PSC- i que vol deixar fora de la negociació al·legant que són temes extrapressupostaris, ja que a excepció de la RBU no s'hi inclouen partides per a la seva realització i fins i tot algunes són d'execució estatal.

Al Govern i a Esquerra no volen sentir a parlar de fracàs pressupostari. I es mostren convençuts que els socialistes juguen amb el tempo de la negociació per forçar temes però que al final hi haurà acord. Això no vol dir que no hi sigui present el fantasma de les conseqüències de no aprovar els comptes. Aragonès ha fixat rumb cap a l'esgotament de la legislatura el 2025. Però fonts de la direcció d'Esquerra reconeixen que tot i haver flirtejat amb una pròrroga pressupostària, el fracàs dels pressupostos podria desembocar en unes eleccions anticipades. En primer lloc perquè seria l'indicatiu de la soledat total per legislar -amb l'excepció dels 8 diputats d'En Comú Podem- dels 33 escons d'Esquerra, molt lluny dels 68 de la majoria absoluta. Però també perquè el no dels pressupostos de grups com el PSC o Junts podria ser aliment electoral per a un Aragonès que té dues fotos pressupostàries importants que n'exigeixen l'aprovació: amb sindicats i patronal o amb les entitats del tercer sector només per posar-ne alguns exemples.

Tot i això, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà es mostrava optimista després de la reunió d'aquest matí amb els socialistes. I assegura que s'han acceptat 147 de les propostes del PSC, un 87%, que suposen una inversió de 5.300 milions d'euros. El Govern considera que alguns punts que no s'han acceptat són pressupostàriament inassumibles perquè suposarien un cost de 5.000 milions addicionals de què la Generalitat no disposa. Sobre les qüestions espinoses de l'aeroport o el Hard Rock, Vilagrà assegura que "són temes extrapressupostaris i ara toca centrar-se en els acords econòmics i d'inversions en mobilitat i serveis públics, salut o educació, entre altres temes".

A Junts també els ha recordat Vilagrà que els pressupostos "beuran de forma molt àmplia" dels que va deixar preparats l'exconseller d'Economia de Junts, Jaume Giró. I ha assegurat que continuaran negociant també amb els exsocis. Entrem doncs a la maratoniana setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat. I caldrà esperar uns dies a veure si, ateses les dates, els Reis d'Orient arriben amb un acord a les carrosses dels regals o amb el carbó del fiasco.