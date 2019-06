La Setmana de l'Energia 2019 organitza activitats al voltant de l'eficiència energètica i les energies renovables

Des del 17 de juny fins al 23 de juny se celebra la Setmana de l’Energia 2019, coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. Sota l'eslògan “Tu tens l’energia, tu tens el poder!”, l'objectiu és organitzar activitats al voltant de l'eficiència energètica, les energies renovables i el nou rol de la ciutadania en energia.



És important que els ciutadans puguin reflexionar al voltant del model energètic actual i implicar-se en el model energètic del futur. Totes les activitats que se celebren durant la Setmana de l’Energia estan encaminades a apropar a la ciutadania les possibilitats que té per començar a canviar la seva relació amb l’energia. També es vol aconseguir feedback, generant conversa i recollint les aportacions de les persones participants en les diferents activitats.



Els missatges giraran al voltant de l’autoconsum fotovoltaic, la gestió de la producció energètica, el vehicle elèctric i la compra d’energia d’origen 100% renovable. S’instal·laran a diferents municipis exposicions divulgatives sobre àmbits com la infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics, o la rehabilitació i la certificació energètica d'edificis, entre d’altres.



La Setmana de l'Energia està organitzada per la Generalitat de Catalunya (a través de l’Institut Català d’Energia), la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).



La Setmana de l’Energia se celebra en un context d’emergència climàtica. El 70,9% de les emissions causants del canvi climàtic provenen del sector energètic, i això obliga la societat a accelerar la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i de generació distribuïda.



A la Setmana de l'Energia es pretén no només divulgar la necessitat de fer un ús més responsable de l’energia, sinó que les persones coneguin els elements de què disposen per passar del seu actual paper de consumidores a ser productores i gestores de la seva energia.

Tallers sobre la contractació i la gestió de l’energia

S’organitzen tallers sobre la contractació i la gestió de l’energia, de manera que els participants disposin de tota la informació per decidir la procedència de l’energia que consumeixen i donar prioritat a la d’orígens renovables.



També es donarà informació que permeti escollir la tarifa elèctrica que més s’adequa a les necessitats de cada persona i aprendre a interpretar la factura elèctrica.

Quins tipus de tarifa elèctrica triar?

En el paper de les persones com a gestores de la seva energia, és important saber quin tipus d'usuari d'electricitat és cadascú per triar aquella tarifa que més s'adeqüi a les necessitats. Els hàbits, el consum i la potència són els paràmetres que s'han de tenir clars per triar una tarifa elèctrica o una altra.



Quan es parla de la potència màxima que es pot consumir de manera simultània es parla de la capacitat de connectar alhora diversos aparells. Pot donar-se el cas que es tingui una potència contractada superior a la necessària i això encareixi la factura.



Si la superfície de l'habitatge és petita, els ocupants no excedeixen les dues persones i es fan servir pocs electrodomèstics alhora, la potència elèctrica que convé contractar és una potència inferior a 3 kW.



Si es té un perfil intermedi es pot fer servir una potència superior a 3 kW i inferior a 10 kW. Si es tenen necessitats de potència molt alta si, per exemple, es té piscina climatitzada, ascensor, etcètera, es pot optar per una potència que superi els 10 kW, que només es pot contractar al mercat lliure.



Analitzant els horaris de consum es pot decidir si interessa més una tarifa de consum normal o bé una de discriminació horària. Es realitza un consum normal quan molts dels electrodomèstics funcionen durant el dia i la llar es troba gairebé sempre ocupada. Si la llar es troba buida durant les hores del dia, el consum elèctric és més intens durant la nit i no hi ha inconvenients en programar alguns dels aparells, la modalitat de discriminació horària és la més adient.

Com podem estalviar energia a casa?

L’estalvi d’energia és cada cop més necessari. El canvi cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic pot començar a cada llar. Hi ha diversos consells que es poden tenir en compte.



És important controlar les possibles fugues d'aire que hi hagi en finestres, portes o fins i tot al voltant d'extractors o conductes de ventilació. Durant l'hivern, es recomana fer servir cortines i catifes, perquè el fred i la calor es transmeten a través de les finestres i del terra i així es pot estalviar en la factura de la calefacció.

Canviar les bombetes tradicionals per bombetes de baix consum o led també és una recomanació a tenir en compte.



Es recomana apagar tot allò que no s'està fent servir, com la pantalla de l'ordinador o la televisió quan es marxa a dormir. Les dutxes curtes o rentar amb aigua freda pot ajudar a estalviar energia. Seria interessant realitzar una auditoria energètica per tal que un expert analitzi si hi ha fugues d'aire i comprovi l'estat dels escalfadors d'aigua i dels aparells elèctrics.