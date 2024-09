La Setmana del Llibre en Català obre les portes al passeig Lluís Companys amb prop de 300 expositors

La Setmana del Llibre en Català ha obert portes aquest divendres a la tarda al passeig de Lluís Companys de Barcelona. La 42a edició reuneix 298 expositors i la participació de llibreries, editorials i institucions, i es concentrarà en 86 casetes. L'extens programa inclou prop de 300 activitats per a tots els públics com ara recitals poètics, concerts, debats, converses amb autors nacionals i internacionals, signatures de llibres i rutes literàries, entre d'altres. Hi haurà més de 150 signatures d'autors i s'hi presentaran més d'un centenar de novetats editorials.

La Setmana canvia d'ubicació excepcionalment per la Copa Amèrica de vela, i en lloc de celebrar-se al Moll de la Fusta ho fa en aquesta ubicació, des de l'Arc de Triomf fins al parc de la Ciutadella. L'espai té fins a 6.500 m² dedicats al llibre en català al bell mig de la ciutat. Els horaris també han variat i l'hora de tancament és a les 21.00 h, mitja hora més tard, excepte aquest dissabte, que tancarà les portes a les 22.30 h.

Novetats editorials

Pel que fa a les novetats editorials, hi haurà llibres de diversos escriptors: Tuli Márquez, Mercè Ibarz, Laia Aguilar, Vicenç Altaió, Laia Viñas, Juanjo Pallàs, Ricard Efa, Gerard Vilardaga, Elisenda Solsona, Montserrat Espallargues, Anna Pascual, Gemma Calduch, Maria Sellas, Clàudia Pagès, Juanjo Pallàs, Cinta Farnós, David Moragas, David Cirici, Miquel Bonet, Joan-Lluís Lluís, Laura Piñol, Sergi Belbel o Marta Salicrú. I també debutants com Uriol Gilibets o Clàudia Pagès.

També hi haurà un espai destacat per a la poesia, amb la commemoració dels poetes Vicent Andrés Estellés i Joan Salvat-Papasseit. A més de les converses amb els poetes Vicenç Altaió i Mireia Calafell, hi haurà recitals i presentacions d'autors com Francesc Bombí-Vilaseca, Tomàs Arias, Andrea Ambatlle, Jaume Huc o Laia Clavé. Es presentarà també la poesia completa del poeta francès Arthur Rimbaud i es dedicarà un acte a un taller de haikus.

Premis

El 28è Premi Trajectòria recau enguany en Pilarín Bayés (Vic, 1941). Es tracta d'un reconeixement que es lliura a un professional vinculat al món de la cultura catalana que hagi destacat en la seva divulgació. Per altra banda, el 4t Premi Difusió 2022 serà per al periodista Marc Giró (Barcelona, 1974), per la seva tasca divulgativa del llibre en català a partir del seu programa de RAC1 Vostè primer. El guardó reconeix una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català.