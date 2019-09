La Setmana del Llibre en Català ha trobat la fórmula que li funciona. Després de moltes temptatives ja fa algunes edicions que el punt de trobada entre lectors, autors, llibreters i editors només creix i suma propostes. La Setmana del Llibre en Català, que enguany arriba a la seva 37a edició, se celebrarà del 6 al 15 de setembre a l’avinguda de la Catedral de Barcelona amb unes dimensions que superen les de l’any passat. “La Setmana no té res a veure amb Sant Jordi, és una festa del llibre que fomenta la proximitat i ofereix el nombre més gran de llibres en català de la història”, puntualitza Joan Sala, president de la Comissió Organitzadora de La Setmana.



Els organitzadors volen mostrar la riquesa i diversitat de l’edició en català i la seva potència industrial, per això en un sol espai, en 1.750 metres quadrats i durant 10 dies, es concentra l'oferta de llibres i de publicacions en català més gran de la història i a l'abast de tothom. Seran un total de 219 expositors repartits en 62 mòduls; un 7,5% més d’expositors, en relació amb l’edició del 2018.



“Els dos últims anys ha funcionat prou bé per no haver de fer canvis. Una de les grans feines és la creació de nous lectors tant de joves com d’adults. Molta gent creu que la producció de llibres en català és minoritària i és un sector fortíssim; sempre destaco que en català hi ha de tot, assaig, llibre il·lustrat, còmic, ciència-ficció… A més, tenim la sort de comptar amb molt bons traductors i una fornada de nous autors. Les editorials fan bona feina descobrint autors, i tot això que tinguem una gran diversitat i que tothom trobi el seu llibre”, explica a Públic Joan Sala.

Fomentar la lectura



Fer que petits i grans llegeixin més i s’estimin els llibres és un dels objectius de la Setmana del Llibre en Català. I el contacte directe entre autors, lectors, editors i llibreters hi ajuda. “En el cas dels infants vam tenir un èxit espectacular amb la biblioteca personal. La idea és molt bona i funciona. I en el cas dels adults, funciona el fet de poder veure als autors o intercanviar impressions amb editors i llibreters”, argumenta Sala.



Un dels atractius de la fira és accedir als llibres de fons, sovint desplaçats per l’allau de novetats que habiten les llibreries; a banda de les desenes d’activitats de tota mena per a petits i grans com presentacions, recitals, itineraris literaris, xerrades, contacontes… A l’hora de presentar les novetats literàries, La Setmana compta amb una ràdio pròpia on participaran Guillem Terribas, Albert Sanchez Piñol, Rosa Ribas o Joan Daniel Bezsonof entre altres autors.



Enguany, el convidat especial de la fira és David Lagercrantz, l’escriptor escollit per continuar la sèrie Millennium escrita per Stieg Larsson. Lagercrantz s’ha ocupat de la quarta entrega, El que no et mata et fa més fort , i de la cinquena La noia que va viure dues vegades.

Premi especial per a Cavall Fort



Un altre de les funcions de la fira és reconèixer la tasca d’autors, llibreters i editors, i el premi especial d’aquesta pròxima edició l’ha merescut la revista Cavall Fort. La revista va néixer el desembre de 1961 amb l’objectiu d’oferir una manera perquè els infants poguessin aprendre a llegir i a escriure en català. Aquesta preocupació va marcar el format i el contingut de la revista: des de la decisió d’incloure-hi pàgines de còmic per estimular l’interès del lector, fins a la tria del model de llengua. Per poder tirar endavant la revista, els seus creadors van buscar el suport dels bisbats de Vic, Girona i Solsona, que hi van donar cobertura legal en una època en què impulsar una publicació en català era com desafiar al règim franquista.



Però el fet important de La Setmana del Llibre en Català que acostuma a passar desapercebut pels lectors és la compra i venda de drets. Per tercer any, el Making Catalan Literature Travel for Internacional Publishers and Agents se celebrarà dins del marc de La Setmana gràcies a la col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. L’Institut dedicarà un mòdul a la venda, en exclusiva, de llibres d'autors catalans traduïts a altres llengües. “Això el públic no ho veu però són més de 400 reunions. És fonamental per impulsar els llibres en català. D’aquesta manera La Setmana combina les característiques del festival literari amb la fira i la corresponent compra venda de drets”, destaca Joan Sala.