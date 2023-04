La Seu d'Urgell i Sort acolliran els Campionats del Món de Piragüisme 2027. Així ho ha anunciat aquest dissabte al migdia la Federació Internacional de Canoa (ICF), en un acte organitzat a Budapest, Hongria. La candidatura catalana s'ha imposat a la que havia presentat París.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, i l'alcalde de Sort, Baldo Farré, han celebrat la decisió, que consideren "un èxit gràcies a la feina conjunta realitzada per totes les institucions". "Estem convençuts que aquest esdeveniment serà un abans i un després per La Seu i Sort, pel Pirineu, pel piragüisme i pel desenvolupament socioeconòmic del nostre territori", han dit.

"Estem molt contents, és una fita històrica"

"Estem molt contents. El que hem aconseguit és una gran fita", ha reconegut Viaplana, que ha recordat que al davant tenien un gran rival com és París. "Nosaltres només som dos pobles del Pirineu, però que hem treballat una molt bona candidatura i amb molts de suports. El que hem aconseguit és històric", ha assenyalat un eufòric alcalde de la Seu d'Urgell.

"Ara mateix estem en un núvol, però per davant tenim molta feina i ganes. Es demostra que quan remem plegats, som invencibles", ha reblat Viaplana. "Estem molt contents per la victòria. El rival era molt difícil i una de les capitals europees més importants", ha afegit el batlle de Sort.

"Els Campionats del Món de Piragüisme seran un revulsiu per als dos municipis, però també pel territori i pel Pirineu"

"Els Campionats del Món de Piragüisme seran un revulsiu per als dos municipis, però també pel territori i pel Pirineu en general", s'ha mostrat convençut Farré. Viaplana i Farré han anat a Budapest acompanyats de representants de la Delegació del Govern a la Catalunya Central, que també han celebrat la decisió.

"Catalunya ha assolit una nova fita internacional i demostra un cop més el seu potencial, reconegut arreu del món. En això treballem des de les delegacions a l'exterior", ha afirmat la delegada, Krystyna Schreiber. La candidatura de la Seu d'Urgell i Sort es tracta d'una proposta "totalment sostenible, ambiental i energèticament", i s'ha imposat a París.

En la decisió ha pesat l'àmplia experiència de cinc dècades en organització de grans competicions, entre les quals per als Jocs Olímpics de 1992, a banda de vint copes del món i campionats mundials. Els Campionats del Món de Piragüisme 2027 permetran la qualificació de cara als Jocs Olímpics de Los Ángeles 2028.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va presentar la candidatura a principis d'abril en un acte a la Seu d'Urgell, on va afirmar que l'esdeveniment podria ser una "oportunitat" per a l'esport a Catalunya i pel turisme esportiu al Pirineu. Vilagrà va dir que el projecte "beneficiarà el país sencer" i va destacar que l'objectiu és deixar un "llegat" i promocionar tant l'esport d'elit com la base i l'esport femení.