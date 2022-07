Sigfrid Gras i Jordi Borda, nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha fet pública avui en un comunicat la resolució del procediment públic de selecció de candidats a la direcció de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. El Consell de Govern de la CCMA, reunit aquest matí, ha escollit Sigfrid Gras com a nou director de TV3 i Jordi Borda com a nou director de Catalunya Ràdio, després de valorar els perfils i els projectes de gestió presentats pels candidats, i havent tingut en compte l'informe de la Comissió de Valoració, tant pel que fa a la idoneïtat dels perfils com per la solvència del projecte de gestió presentat,



Aquesta és la primera vegada que la designació de les persones al capdavant de les direccions de ràdio i televisió de la Corporació es fa com a resultat d'un procés de selecció públic i obert, tal com preveu la llei de la CCMA.

Segons el comunicat de la CCMA l Consell de Govern ha valorat, especialment, la capacitat de transformació i el talent intern de la CCMA com a motor de canvi per liderar aquesta transformació. També ha motivat la seva selecció el fet que el projecte dels candidats escollits estigui en consonància amb les bases del projecte de refundació de la CCMA, presentat al Parlament de Catalunya, que implica una nova orientació a l'usuari i una mirada transversal al conjunt de l'organització.

Per a la valoració de les propostes presentades, el Consell de Govern s'ha dotat d'una Comissió de Valoració formada per sis persones independents, de prestigi reconegut en diferents àmbits, escollides per unanimitat del Consell de Govern. Com a mesura de protecció de la seva independència i confidencialitat, els membres d'aquesta Comissió no s'han donat a conèixer públicament fins a la resolució del procediment de selecció. Han estat: Núria de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Joan Abellà, director general del Grup Enciclopèdia; Josep Maria Carbonell, exdegà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL); Judith Colell, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català; Josep Maria Ganyet, professor i divulgador en tecnologies digitals, i Mabel Mas, membre de la Junta del Col·legi de la Publicitat i el Màrqueting de Catalunya.

En total, s'han presentat al procediment 10 candidatures per a la direcció de Catalunya Ràdio i 9 per a la direcció de Televisió de Catalunya. Un cop comunicats els guanyadors, la CCMA mantindrà la confidencialitat de la resta de persones candidates que han participat en aquest procés de selecció.



En el cas de la televisió, la persona escollida ha rebut els 7 vots favorables del Consell de Govern. A la ràdio, la persona escollida ha rebut 5 vots favorables, mentre que dos membres del Consell han votat per una altra candidatura. Sigfrid Gras i Jordi Borda han estat els candidats que han rebut una major valoració per part de la Comissió d'experts.