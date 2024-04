Sílvia Pérez Cruz inaugurarà un Grec 2024 que aposta per portar talent local a l'emblemàtic escenari

El Festival Grec 2024 ha presentat aquest dijous una extensa programació formada per una vuitantena d'espectacles i més de cinquanta activitats. El certamen se celebrarà del 26 de juny al 4 d'agost i planteja una celebració del talent local, així com un homenatge a mestres mundials de les arts escèniques. Sílvia Pérez Cruz serà l'encarregada d'inaugurar-lo amb tres nits de música, els dies 26, 27 i 28.

En l'aposta local, a l'espai emblemàtic del Teatre Grec tindran exclusivitat representants de l'escena barcelonina i catalana, fortament lligats als festivals dels darrers anys com La Veronal, La Brutal, Dagoll Dagom o Baró d'Evel. Pel que fa als noms internacionals, destaquen Angélica Liddell, Lola Arias, Christiane Jatahy, Nat Randall o Anna Brackon, en una edició amb un clar accent femení. Un 53% dels espectacles hi ha presència de dones amb rol d'autoria o direcció.

Com és habitual, el festival es desplegarà per tota la ciutat gràcies a les coproduccions amb diferents sales. Algunes propostes són Tirant lo Blanc dirigit per Joan Arqué, Tots ocells de Wadji Mouawad, dirigida per Oriol Broggi, o textos d'autoria catalana com Malamort de Daniela Feixas o Les Mans de Llàtzer García. La 48a edició del certamen referma valors i es planteja buscar l'essència del festival, de les arts escèniques i del talent de Barcelona.

Ho ha explicat aquest dijous Cesc Casadesús, que tanca l'etapa com a director: ha reconegut que es tracta de l'edició "més personal". Aquesta introspecció li permet retre homenatge també als mestres, recórrer la història del teatre i celebrar les amistats artístiques i les aliances teixides al llarg d'aquests vuit anys al capdavant del projecte, ha dit. El Grec ha fet "créixer els artistes, el festival i, amb ell, la ciutat", ha reivindicat.

Durant sis setmanes, el festival s'escamparà per una cinquantena d'espais de Barcelona amb 81 espectacles (42 del Grec Festival, al voltant del Teatre Grec, i 39 del Grec Ciutat) i més de 50 activitats paral·leles. Per gènere, hi haurà 35 propostes de teatre, 15 de música, 10 d'escena híbrida, 14 de dansa, 5 de circ i 2 cicles de cinema. A més, es presenten 36 coproduccions que inclouen tots els gèneres i múltiples programes de suport a la creació.

El pressupost d'enguany s'enfila fins als 3,5 milions d'euros, una dada que no té en compte la despesa de personal que hi treballa. La venda d'entrades per al certamen començarà el dijous 18 d'abril a les tres de la tarda: n'hi haurà un total de 156.968 a la venda.

Obert a la ciutat i als museus

Més enllà del seu epicentre a Montjuïc, la programació s'estendrà per tota la ciutat amb propostes a 30 equipaments de Barcelona. A més, un any més inclou en la seva programació una sèrie de propostes del programa Creació i Museus, en el que les Fàbriques de Creació i els museus de la ciutat es converteixen en escenaris per als residents dels centres de creació artística, que dialoguen amb els fons artístics, històrics o etnogràfics de cada espai.