La pancarta amb el llaç groc que reclamava la llibertat dels presos polítics ja no penja del balcó de la façana principal del Palau de la Generalitat. El Govern l’ha retirat quan passaven pocs minuts de dos quarts de quatre, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) n’ordenés als Mossos d’Esquadra treure-la "de manera immediata". La sala contenciosa administrativa del TSJC havia dictat una instrucció dirigida al Departament de Presidència de la Generalitat en què li exigia que "de manera immediata" retirés la pancarta. Finalment, però, no ho han fet agents dels cos, sinó personal de la Generalitat.



L’ordre del TSJC ha arribat deprés de la negativa del president del Govern, Quim Torra, a retirar la pancarta, que considera que forma part de la llibertat d’expressió. Tot just fa una setmana que el president va negar-se a complir la instrucció del TSJC. La decisió del tribunal respon a un recurs contenciós administratiu presentat per l’entitat espanyolista Impulso Ciudadano, que presideix l’exdiputat de Cs José Domingo. Segons l’opinió d’aquest grup, les institucions no poden exhibir símbols en cap moment, més enllà de la prohibició expressa de fer-ho en períodes electorals. De moment, però, la retirada no deixa de ser una mesura cautelar, a l’espera que el tribunal resolgui el fons de la qüestió.



El magistrat ordena a @mossos la retirada immediata de la pancarta+símbol penjats al balcó de la seu del @govern en cumpliment de la mesura cautelar acordada pel #tribunal contenciós al sí d'una demanda x la col·locació d'aquests símbols x no representar al conjunt dels ciutadans — TSJCat (@tsj_cat) September 27, 2019

Inicialment Torra hi havia presentat un recurs, amb l’argument que no es podia impugnar als tribunals l'exhibició del llaç groc perquè vulnerava la llibertat d'expressió. El recurs, però, va ser rebutjat. Cal recordar que el proper 18 de novembre Torra haurà d’afrontar un judici per desobediència al TSJC precisament vinculat a la seva negativa inicial a retirar la pancarta amb el llaç groc durant la campanya electoral dels darrers comicis estatals. El judici inicialment estava previst per aquesta setmana, però finalment s’ha endarrerit per la coincidència amb el debat de política general que s’ha fet al Parlament.