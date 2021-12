El Síndic denuncia que les visites mèdiques als detinguts a les comissaries no es fan en privat

El Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT) denuncia en el seu informe anual que les visites mèdiques als detinguts que estan en dependències policials no es fan en privat, incomplint així el Protocol d'Istanbul. El document, lliurat pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i l'adjunt general, Jaume Saura, a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, també reclama a Justícia que minimitzi les contencions mecàniques a les presons i només les apliqui en darrera instància i per motius sanitaris.



L'informe també demana que es puguin seguir fent de forma telemàtica les comunicacions dels presos amb l'exterior, com s'ha fet durant la pandèmia. Aquesta mesura ha estat ben valorada pels interns i per això el Síndic en demana la seva continuïtat.

L'informe d'enguany presenta una enquesta feta a 1.623 persones privades de llibertat

A banda del resum de les visites realitzades pel comitè observador, en què es recullen les principals observacions i conclusions extretes per l’equip, l’informe d’aquest any també presenta un estudi monogràfic, que inclou els resultats d’una enquesta que, amb la col·laboració del Departament de Justícia, es va distribuir a totes les persones internes en centres penitenciaris i de justícia juvenil per valorar la resposta de les administracions públiques en la gestió de la Covid-19 en el context de privació de llibertat.



El Síndic ha manifestat que els protocols de prevenció adoptats i la vacunació del personal funcionari i de la població interna han permès que la taxa de contagis als centres hagi estat relativament baixa. Així mateix, també valora positivament l’adaptabilitat a les noves situacions per part de les direccions i els equips de professionals. Ha recomanat, però, mantenir i millorar les comunicacions telemàtiques, que han servit per connectar els centres amb l’exterior durant la pandèmia, de manera que tots els centres disposin d’espais adequats i de cobertura suficient per continuar l’experiència de les comunicacions via videotrucada.



Durant aquest any, el MCPT ha fet set visites a comissaries dels Mossos d'Esquadra –sis per fer seguiment i una a la nova de Sarrià-Sant Gervasi--, vuit de policies locals –Sabadell, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Joan Despí i Ciutat Vella a Barcelona--, set presons, cinc centres de justícia juvenil, una unitat terapèutica, un centre residencial d'educació intensiva (CREI), on viuen menors tutelats per la Generalitat, i un centre per a persones amb discapacitat.



Més de la meitat dels interns pateixes efectes emocionals per la pandèmia

El 71% dels 1.623 enquestats consideren que van disposar de prou informació al voltant de la pandèmia, però només el 51% afirma haver rebut prou mesures d'higiene com mascaretes i gel hidroalcohòlic. El 61% afirma haver notat un augment de la neteja i la desinfecció dels centres i el 56% diu que s'ha garantit el distanciament entre interns i entre interns i funcionaris. Més de la meitat admeten que la pandèmia els ha provocat efectes emocionals o d'altre tipus, però gairebé cap ha rebut cap tipus de tractament.



D'altra banda, la immensa majoria d'interns diuen que se'ls va oferir la possibilitat de comunicar-se amb la família i amics de manera telemàtica, i la van fer servir, però gairebé la meitat creuen que les mesures van ser insuficients. També més de la meitat diuen que el confinament va afectar negativament les activitats i programes de tractament.



La valoració mitjana de la gestió de la pandèmia a les presons és de 3,13 sobre 5, però als centres de Mas d'Enric i Ponent la direcció dels centres obté un suspens per part dels interns. Les millors notes les tenen els centres oberts.

Contenció mecànica

Pel que fa a l’aplicació dels mitjans de contenció a les presons, el Mecanisme recorda que la immobilització i la contenció mecànica haurien de ser l'última ràtio en la resolució de situacions conflictives i demana que les mesures de desescalada estiguin protocol·litzades i les apliqui un equip multidisciplinari adequadament format i amb capacitat en la resolució de conflictes.



Davant l’anunci de la intenció de modificar la Circular 2/2021 per part del Departament de Justícia, el MCPT suggereix que aquesta revisió es faci de manera transparent i participada per tots els interlocutors rellevants, i que inclogui persones especialitzades en el respecte als drets humans en l’àmbit penitenciari. Justícia i els sindicats de presons consideren que l'actual circular no ha funcionat del tot bé i els funcionaris estan descontents perquè han augmentat les agressions per part dels interns.



El Mecanisme ha recomanat reiteradament que s’incorpori la perspectiva de gènere al tractament de les dones i adolescents que es troben ingressades en centres penitenciaris i de justícia juvenil, la qual cosa hauria de portar a revisar els mòduls i altres espais de privació de llibertat, els programes de tractament que s’ofereixen a aquestes persones i repensar altres activitats.



https://es.scribd.com/document/549741885/INFORME-DEL-MECANISME-CATALA-PER-A-LA-PREVENCIO-DE-LA-TORTURA-2021