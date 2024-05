El sindicalisme alternatiu crida al carrer contra la precarietat laboral i per la llibertat de Palestina

El sindicalisme alternatiu ha aprofitat la seva tradicional manifestació a Barcelona per l'1 de maig per fer una crida per lluitar contra la precarietat laboral i per la llibertat de Palestina. La crida l'ha fet la Taula Sindical de Catalunya (TSC), integrada pels sindicats CGT, CNT, COBAS, COS, IAC i Solidaritat Obrera (SO).

Més d'un miler de persones s'han concentrat a les sis de la tarda a l'estació de Fabra i Puig, al barri de Sant Andreu, i des d'allà han iniciat un recorregut cap a Nou Barris amb la previsió d'acabar la manifestació a la plaça de la República. Abans de sortir, els sindicats convocants han fet discursos en què han reivindicat els drets socials i també han emès proclames contra el capitalisme i contra els sindicats majoritaris, CCOO i UGT.

La manifestació ha transcorregut sense incidents, enmig del soroll de petards i coets i de les consignes dels manifestants, entres els quals també hi havia partits polítics d'extrema esquerra -com la CUP-, comunistes, anarquistes, entitats socials diverses a favor de les pensions o altres reivindicacions, i entitats llatinoamericanes, palestines i d'immigrants irregulars. També s'han vist banderes estelades i banderes LGTBI, així com cartells en contra de la guerra a Ucraïna.

En els seus parlaments, els representants sindicals han criticat el sistema capitalista, al qual acusen de precaritzar els treballadors, i s'han queixat de l'increment del cost de la vida i de l'habitatge i dels salaris precaris. També han acusat els empresaris, la banca i els partits polítics de no voler solucionar els problemes de la classe treballadora. Per això han fet una crida a la lluita de la classe obrera als llocs de treball i al carrer, i han criticat els sindicats majoritaris per "pactisme" amb empresaris i governs.

La CUP ha assistit a la mobilització i proposa una jornada laboral de 30 hores i un salari mínim de 1.600 euros nets

El secretari de comunicació del sindicat IAC, Jordi Gassiot, ha explicat que han decidit traslladar la mobilització a un barri obrer per apropar-se a aquest segment de la població. Ha dit que en un context en què l'extrema dreta està a l'alça i en què aquesta mena de moviments tendeixen a "assentar-se" entre aquest segment poblacional, és necessari explicar a aquests ciutadans "els riscos" que es desprenen dels discursos d'algunes formacions. Ha considerat que sovint són "llops disfressats d'ovella" i ha recordat que qui històricament ha defensat els drets i interessos dels treballadors han estat els sindicats d'esquerres i no pas les formacions de dretes "que recolzen els rics i empobreixen els pobres".

Al costat de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) hi havia la cap de llista de la CUP per a les eleccions del 12-M, Laia Estrada, qui ha reclamat una jornada laboral de 30 hores setmanals i un salari mínim de 1.600 euros nets repartits en 14 pagues. Estrada ha remarcat que es tracta de propostes "que són de justícia" i ha insistit en "repartir el treball i la riquesa".

La Intersindical reclama una jornada de 32 hores setmanals

Al migdia s'havia mobilitzat la Intersindical, amb la reducció de la jornada laboral a 32 hores com una de les principals reclamacions. "Cal canviar de model productiu (...) i posar al centre la vida de les persones", ha demanat Sergi Perelló, el seu secretari general. En plena campanya electoral, Perelló ha aprofitat per exigir als partits que "deixin de jugar amb projectes estacionals" com el Hard Rock o la Copa Amèrica perquè "porten més precarietat i pobresa" i que "apostin per un model de salaris i feina de qualitat".

La manifestació de la Intersindical ha començat a les dotze del migdia a Passeig Sant Joan amb Diagonal. Centenars de persones han baixat fins al Parc de l'Estació del Nord, on han tingut lloc els parlaments dels responsables del sindicat i un dinar popular.