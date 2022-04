El Sindicat de Llogateres denuncia que el fons d'inversió de Casa Orsola "boicoteja" la negociació

El Sindicat de Llogateres ha denunciat que el fons d'inversió Lioness Inversiones SL ha "boicotejat" la reunió que es va acordar aquest dimecres després de la protesta per la situació a Casa Orsola. Un centenar de persones van ocupar la seu del fons, al barri del Poblenou de Barcelona, per exigir la renovació dels contractes dels veïns d'aquest edifici de l'Eixample de Barcelona.

A la Casa Orsola hi ha 27 habitatges i quatre locals comercials

La Casa Orsola és un edifici situat al xamfrà de Consell de Cent amb Calàbria amb 27 habitatges i quatre locals comercials. Després de la compra del bloc per part de Lioness Inversiones, el novembre de 2021, el fons va informar els veïns que no els renovaria els contractes amb l'objectiu de reformar els pisos i fer-hi lloguers de temporada de luxe. Tot i que la majoria de famílies segueixen al bloc, actualment quatre dels pisos estan buits degut a la no-renovació i un ja s'ha llogat amb les noves condicions. Es tracta d'un lloguer de dos mesos d'un habitatge de 60m2 per 2.000 euros.



El Sindicat de Llogateres i la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample van convocar la protesta d'aquest dimecres, amb el suport d'una cinquantena d'entitats, per forçar la propietat a negociar. Tot i que després de tres hores de protesta es va acordar mantenir una reunió aquest dijous, l'organització ha denunciat que la propietat ha exigit als participants que els entreguessin els seus documents d'identitat per poder fotocopiar-los, així com els dispositius mòbils personals. La propietat, en canvi, assegura que només volia confirmar la identitat i que els havien avisat d'aquest tràmit ahir.

Els representants veïnals i del moviment per l'habitatge s'han negat a acceptar aquestes condicions i han marxat. Asseguren que la voluntat continua sent seure en una taula a negociar per trobar solucions al conflicte, però demanen bones condicions "lluny de xantatges i intents d'humiliació" i anuncien que seguiran mobilitzant-se.