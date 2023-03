El Sindicat de Llogateres denuncia que una immobiliària de Barcelona ha cobrat més de 200.000 euros en honoraris "il·legals"

El Sindicat de Llogateres ha denunciat les pràctiques abusives d'una immobiliària de Barcelona que ha estafat, com a mínim, 200.000 euros en concepte d'honoraris als llogaters de 400 habitatges propietat de la família Monleón-Pagés. Els activistes diuen que aquests cobraments per arrendaments, renovacions i annexos són "il·legals" i els han acusat de no fer-se càrrec del manteniment de les finques.

Es tracta de la immobiliària Rentaz de Barcelona, on aquest dimarts s'han concentrat amb pancartes una trentena d'activistes pel dret a l'habitatge i llogueters afectats per reclamar els diners i exigir una taula de negociació entre les parts. L'empresa no els ha volgut rebre. "No ens han obert la porta però els hi farem arribar una carta amb més de 200 signatures amb les nostres demandes", ha assegurat el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès.

Una de les afectades, la Júlia, ha explicat que Rentez li va fer pagar 1.390 euros d'honoraris amagant que el propietari de l'habitatge era una empresa. També ha dit que quan es va assessorar es va trobar amb veïnes que passaven o havien passat per la mateixa situació que ella: "El sindicat va creure que era una estava generalitzada", ha afegit. A la primera reunió d'afectats van assistir-hi un centenar de veïns amb les mateixes problemàtiques.



Una nova llei pel dret a l'habitatge

El portaveu ha explicat que el cobrament d'honoraris és "il·legal" però que quan la llei permet cobrar-los, "també són una estafa". Aragonès ha recordat que hi ha una llei pel dret a l'habitatge sobre la taula que és important que tiri endavant perquè "mai més cap immobiliària s'atreveixi a abusar dels llogaters". Paral·lelament, però, ha assenyalat que tot i això seguiran trobant empreses que es dedicaran a "esquivar" la llei i "enganyar": "Tenen per missió apujar els lloguers i incompleixen les seves responsabilitats de fer reparacions i mantenir els pisos en bon estat", ha sentenciat.



El Sindicat de Llogateres també ha denunciat que la immobiliària no compleix amb la seva funció i responsabilitat de reparar i mantenir les finques que en la seva majoria, asseguren, "pateixen un greu deteriorament que afecta directament a l'interior dels habitatges". Escletxes, forats, fugues de gas, despreniment de façana, són només alguns dels problemes que presenten les finques, assenyalen en un comunicat.

El sindicat ha dit que vol optar per la via de la negociació però ha alertat que si en 10 dies no es reuneixen, se seguiran mobilitzant.