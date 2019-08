El sindicat de manters contesta a Buch: "No marxarem dels llocs on més se'ns pot veure"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assenyalat el Top Manta com un dels elements que generen "inseguretat": "El fenomen del top manta, en les diverses enquestes que hi ha, és un element que genera una percepció d'inseguretat", ha dit en declaracions a Ser Catalunya. Fins i tot, ha arribat a assenyalar als manters pel que fa als casos de robatoris, afirmant que els vianants es "distreuen" amb els venedors ambulants, sent més vulnerables davant els furtadors.



El Sindicat Popular de Venedors Ambulants ja ha emès un comunicat reivindicant el seu dret a la ciutat: "Si l'única cosa que els preocupa és què veuran els turistes dels creuers quan arribin a Barcelona, que no es preocupin, nosaltres mateixos els hi donarem la benvinguda". Els manters reivindiquen el seu dret a estar al carrer: "No marxarem dels llocs on més se'ns pot veure, li pesin als privilegis i al prestigi de qui li pesi".



Des del Sindicat exigeixen que l'única fórmula per treure'ls del carrer sigui "humana", i no mitjançant els operatius policials. Proposen regularitzar les persones sense documents a l'Estat espanyol; impulsar projectes socials per a manters en situació irregular; un pla de formació, orientació i acompanyament per a persones amb papers que tenen dificultat per aconseguir feina, així com ajudar a les persones sense papers o amb contractes indefinits a tenir accés a lloguers socials. Per últim, demanen la retirada del dispositiu policial, àmpliament criticat pels sindicalistes.



Qui també s'ha pronunciat en resposta a les paraules de Buch ha estat el diputat republicà Gabriel Rufian, qui ha estat especialment dur contra el membre de Junts per Catalunya: "Això de culpabilitzar els manters es cura al carrer a 35 graus davant una manta durant 12 hores al dia venent l'única cosa que pots vendre a l'únic lloc on ho pots vendre i de l'única manera que ho pots vendre per aconseguir l'única cosa que pots menjar aquell dia", ha criticat per xarxes. La crítica se suma al clima de desavinença que marca les relacions entre JxCat i ERC.