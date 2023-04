Sindicats i aspirants denuncien "caos" en les oposicions d'estabilització de la Generalitat

Sindicats i aspirants en el concurs d'oposició d'estabilització a la Generalitat denuncien "caos" en les proves per aconseguir una plaça de funcionari, que han tingut lloc aquest dissabte. CGT n'ha criticat la "mala gestió" i IAC-CATAC parla de "desorganització" i "incompetència".

Fonts d'aquest sindicat han indicat a l'ACN que això s'ha traduït en retards generalitzats a l'hora de començar els exàmens o en males condicions per fer-los, amb els opositors atapeïts. A més, expliquen, l'examen dels educadors socials s'ha acabat suspenent a Barcelona a primera hora de la tarda després de tot el matí d'incertesa per un problema a l'hora de repartir els models. IAC-CATAC critica Funció Pública per haver externalitzat l'organització de les proves.

Per la seva banda, la Generalitat està estudiant les incidències que s'han produït per donar resposta a les persones afectades, segons assenyalen fonts de Presidència. La Direcció General de Funció Pública s'ha reunit amb l'empresa encarregada de dur a terme el funcionament de les oposicions i, un cop s'hagi analitzat què ha passat, valoraran si obrir un expedient a l'empresa facilitadora per incompliment de contracte, apunten les mateixes fonts.

En total hi havia 13.581 persones convocades a les oposicions, per un total de 1.825 places

Un total de 13.581 treballadors de la Generalitat estaven convocats aquest dissabte a les proves, amb un total de 1.825 places. Les proves s'han fet de forma descentralitzada: 9.147 persones estaven convocades a Barcelona; 1.246, a Girona; 1.634, a Lleida i 1.554, a Tarragona.

Les places a les quals es presenten són 1.534 llocs de treball de personal funcionari —que inclouen personal d'administració i serveis, personal d'execució penal, cos d'agents rurals i cos d'advocacia—, més 291 llocs de personal laboral transversal.