Sindicats i patronal pacten reclamar al Govern espanyol que prorrogui els ERTO per la Covid-19 fins al 30 de setembre

Els sindicats CCOO i UGT i les patronals Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) i Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme) han acordat demanar al Govern espanyol que prorrogui els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre. En una proposta conjunta que han difós als mitjans, demanen, concretament, prorrogar el Real Decret Llei del 8 de maig de mesures socials en defensa de l'ocupació fins a aquella data.

Alhora, reclamen poder celebrar una reunió l'última setmana de setembre per evaluar la situació i prendre, si s'escau, noves mesures per fer front a la crisi de la Covid-19. D'altra banda, les quatre organitzacions també reclamen que tots els aspectes relacionats amb la recuperació d'ocupació siguin debatuts en una taula de diàleg social per a la reconstrucció econòmica de l'Estat.

A la proposta les quatre entitats afirmen que les mesures acordades al Real Decret Llei del 8 de maig, entre elles els ERTO, "han demostrat l'eficàcia i adequació" per donar resposta a la crisi de la covid a l'hora de preservar l'ocupació, protegir les plantilles i dotar d'instruments les empreses per a una "gestió dinàmica" de la crisi. Tot i això, alerten que l'anomenada 'nova normalitat' necessitarà igualment "mesures laborals i de seguretat social" que permetin "transitar empreses i persones treballadores amb garanties de certesa i seguretat jurídica".



El Govern espanyol i els agents socials, sense acord

Mentrestant, el Govern espanyol i els agents socials han tornat a aixecar-se de la taula de reunions aquest dimecres sense segellar un acord sobre l'extensió dels dels ERTO. El Ministeri de Treball, els sindicats i la patronal ja van abordar aquesta qüestió el dilluns, sense èxit.



Des del Ministeri que dirigeix Yolanda Díaz asseguren a Público que continuaran buscant el consens, i així han sostingut també els sindicats. Fonts presents en la reunió asseguren a no s'ha fixat una nova reunió, però Treball insisteix que no hi ha hagut "ruptura", i en què confia en el diàleg social. La trobada s'ha prolongat durant 4 hores, una mica menys que el mantingut el dilluns.



Després de la reunió del dilluns, a causa de la falta d'acord, l'Executiu va posposar la seva decisió de portar al Consell de Ministres del mateix dimarts el decret que ja té redactat, i que contempla el manteniment dels ERTO per força major fins al 30 de setembre, com va avançar Público la setmana passada. Fins avui, aquest marc no ha convençut ni als sindicats ni a la patronal, que han reclamat que les ajudes es mantinguin fins al 31 de desembre.