Sis mesos de presó per a tres de les deu feministes encausades per la vaga del 8-M del 2019 a Manresa

La jutge del Penal 1 de Manresa ha condemnat a sis mesos de presó tres de les deu feministes encausades per la vaga del 8-M del 2019 a la capital del Bages. La magistrada considera les tres joves autores d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat i també els imposa una multa de 180 euros per a cadascuna d'elles per un delicte lleu de danys. El grup de suport Hi Érem Totes ha titllat el judici de "despropòsit absolut" i critica que les declaracions policials van ser "contradictòries".

La Fiscalia, que reclamava fins a tres anys de presó per cada feminista, era l'única acusació i el cas va arribar a judici després que les encausades rebutgessin un acord de conciliació que, al seu parer, "feia acceptar que exercir el dret a vaga i denunciar algunes de les empreses i institucions que perpetuen la subordinació de les dones mereix un càstig".

La sentència arriba només dos dies abans de l'inici del judici pel cas 8 Mil Motius, on set feministes també s'enfronten a penes de presó. En aquest cas, per un tall als FGC de Sant Cugat en el marc d'una vaga feminista l'any 2018.

El relat de la Fiscalia

Els fets es remunten a la vaga del 8-M de l'any 2019, en tres protestes diferents. Segons la jutgessa, queda provat que cap a dos quarts de sis del matí, tres de les acusades juntament amb ·un nombrós grup de persones "no identificades" presumptament van tallar el trànsit a la carretera BV-4511, a Santpedor, col·locant i cremant palets i pneumàtics per impedir l'accés a l'empresa RMT Logístics.

El segon fet va tenir lloc davant la Fundació Universitària del Bages (FUB), a Manresa. En aquest cas, la magistrada també considera provat que quatre de les encausades, cap de les quals pels fets de Santpedor, juntament amb "un nombrós grup de persones no identificades", van fer diverses pintades a l'exterior de l'edifici. Després van anar al Mercadona de l'avinguda Universitària, però en aquest cas la magistrada no considera provat que haguessin increpat el personal.

El darrer dels incidents s'hauria produït al vespre, en el marc d'una manifestació a Manresa que va aplegar més de 5.000 persones. Segons la Fiscalia, cinc persones encaputxades van llançar pots de fum, ous, pintura i llaunes contra els Mossos que protegien la comissaria de la Policia Nacional, els cotxes i la façana de l'edifici.



"Despropòsit absolut"

El grup de suport Hi Érem Totes ha emès un comunicat de suport a les joves. Han titllat el judici de "despropòsit absolut" i lamenten que no es va aportar "cap prova". Critiquen que les declaracions policials van ser "contradictòries". "Malgrat l'aportació de testimonis que de forma clara contradeien el que els Mossos afirmaven, la versió d'aquests ha estat l'únic element per condemnar les tres militants feministes", lamenten des del grup de suport.

Lamenten que la sentència "no només pretén condemnar a tres feministes de Manresa, sinó també a qui es mobilitza". "Les 10 companyes del Bages i el Moianès porten 4 anys de condemna, 4 anys de procés judicial en el que se les ha criminalitzat i se les ha intentat paralitzar amb peticions que amb la sentència s'ha demostrat absolutament desproporcionades", lamenten.

Deixen clar que "ni processos judicials ni condemnes paralitzaran" el moviment feminista. "Ens condemnen a una per condemnar-nos a totes, però no acceptarem ni sis mesos ni un dia", apunten. També critiquen que la sentència hagi sortit just dos dies abans que comenci el judici de les set noies del cas 8 Mil Motius, que s'enfronten a tres anys de presó i més de 26.000 euros de multa per tallar les vies d'FGC a Sant Cugat del Vallès durant la vaga feminista del 8-M de 2018.