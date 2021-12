A l'espera de les dades dels darrers dies de l'any, ja és segur que Catalunya tancarà el 2021 amb una situació epidemiològica preocupant i amb una pressió hospitalària que va a més, com a conseqüència de l'expansió de la variant òmicron de la Covid-19. Segons les darreres dades donades pel Departament de Salut, els contagis setmanals ja s'apropen als 90.000, una xifra mai vista fins ara en tota la pandèmia. A més a més, el creixement de casos no s'ha aturat, ja que la velocitat de transmissió o taxa Rt està a 1,86, és a dir, que cada positiu contagia de mitjana gairebé dues persones. Les dades de casos de dilluns, dimarts i dimecres encara no són definitives, però suposaran superar per primera vegada els 20.000 contagis diaris. De fet, ben aviat es registraran més de 100.000 casos a la setmana.



I encara que sigui a un ritme inferior que en les altres onades, la pressió hospitalària va a més, fins al punt que ara mateix ja hi ha ingressades més persones amb Covid-19 que en qualsevol altre moment dels darrers quatre mesos. En total ja hi ha 1.610 pacients amb coronavirus als hospitals, 269 més que una setmana enrere i més de 900 per damunt de les d'inici de desembre. És el nombre més elevat des del 16 d'agost. D'aquest ingressats, n'hi ha 426 a l'UCI, un fet que no es donava des del 25 d'agost. La xifra ha crescut en 67 persones l'última setmana i en 280 en el que portem de desembre, és a dir, que els pacients crítics s'han criticat durant l'actual mes.



La previsió dels experts és que fins a mitjans gener es mantingui el creixement de contagis, que ara ja suposa que l'1,15% de la població catalana s'ha contagiat l'última setmana i l'1,7% els darrers 15 dies. La incidència és especialment important entre els joves de 20 a 29 anys (l'1,7% dels quals ha donat positiu l'última setmana) i entre els que en tenen entre 30 i 39 (1,4%). Les morts s'apropen ja a les 150 setmanals, és a dir, superen la vintena de mitjana, mentre que la vacunació no s'atura i el 76,3% de la població té la pauta completa i el 26,2% ha rebut la dosi de reforç.