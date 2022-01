El pic de la sisena onada de la pandèmia de coronavirus a Catalunya queda enrere, però la pressió assistencial encara és important. A grans trets, així es podria resumir la situació epidemiològica que tenim ara mateix. Segons les darreres dades del Departament de Salut, l'última setmana amb dades definitives -del 21 al 27 de gener- van confirmar-se 200.007 casos, el que suposa més d'un 20% menys que els 252.139 de set dies enrere, quan s'estava al punt àlgid de contagis. Els casos, per tant, estan descendint a una velocitat important i, de fet, la velocitat de transmissió o taxa Rt se situa en 0,87, el valor més baix des de mitjans d'octubre. Tot just diumenge va situar-se per sota de l'1 -el nivell a partir del qual els contagis van a la baixa-, un fet que no passava des de feia més de tres mesos.



El descens de casos coincideix amb la retirada del gruix de les restriccions a Catalunya, amb l'excepció del tancament de l'oci nocturn -que previsiblement reobrirà el dia 11 de febrer- i l'ús de la mascareta, que es manté, tot i que hi ha veus que apunten que podria decaure d'aquí a algunes setmanes. El que encara no va a la baixa és la pressió assistencial, ja que ara mateix hi ha 3.042 ingressats als hospitals amb Covid-19 i és la primera vegada que se supera els 3.000 des de l'1 de febrer del 2021, és a dir, des de fa un any. A l'UCI, però, n'hi ha 463, una dada clarament per sota dels nivells àlgida de la cinquena onada -de l'estiu passat- i també inferior al sostre de l'actual sisena onada, que va arribar a sumar 522 crítics.

Els morts setmanals, però, es mantenen en nivells també importants -238 els últims set dies-, mentre que la vacunació creix lentament, amb el 42,4% de la població amb la dosi de reforç i el 77,6% amb la pauta completa. La incidència acumulada de contagis cau amb força i està en 2.563 casos a set dies per 100.000 habitants, lluny dels més de 3.200 de fa uns dies. Així, per exemple, en la població dels 0 als 9 anys ara és de 5.633, quan fa pocs dies superava els 7.500.