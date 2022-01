Un dia més, els contagis de Covid-19 segueixen en augment a Catalunya, de manera que la sisena onada encara no ha assolit el seu pic i ja se superen els 211.000 casos setmanals -més de 30.000 al dia, de mitjana-. Amb tot, alguns indicadors apunten a un canvi de tendència, ja que la velocitat de transmissió o taxa Rt torna a anar a la baixa -ara està l'1,22, encara per sobre de l'1 a partir del qual l'epidèmia s'expandeix- i la positivitat de les proves acumula cinc dies a la baixa i ara està al 22,83%. Ara bé, la incidència dels contagis canvia de manera important en funció de la franja d'edat i els darrers dies, coincidint amb el retorn a les aules, s'ha disparat entre infants i adolescents.



En els últims set dies, la incidència acumulada de casos per 100.000 habitants és de 2.709, mentre que se situa en 4.815 a 14 dies, de manera que el 2,7% dels catalans s'ha contagiat l'última setmana i el 4,8% les dues darreres. Ara bé, la incidència a set dies s'eleva a 3.996 en el grup d'entre 10 i 19 anys -és a dir, el 4% s'ha contagiat la darrera setmana- i a 3.697 dels 0 als 9 anys -3,7% del col·lectiu ha donat positiu els darrers set dies-. Per darrere hi trobem els grups de 30 a 39 anys -incidència set dies de 3.224- i de 40 a 49 anys -3.211-.



Ara bé, el que més crida l'atenció és el creixement accelerat dels contagis entre els infants i adolescents. Entre els infants de 0 a 9 anys gairebé s'han triplicat des del 6 de gener -la incidència ha passat de 1.354 a 3.697-, mentre que dels 10 als 19 anys s'ha doblat en el mateix període. Dels 30 a 39 anys tot just ha augmentat un 33% en aquests 10 dies, un increment similar al viscut dels 40 als 49 anys. La gran particularitat dels grups d'infants i adolescents els darrers dies és el retorn a les aules.

D'altra banda, en les darreres hores ha disminuït la pressió assistencial, ja que ara mateix hi ha 2.618 persones ingressades als hospitals amb coronavirus, 54 menys que dimarts, mentre que a les UCI n'hi ha 504, 25 menys. La realitat és que tot i que els casos no han deixat de créixer, el volum de pacients crítics acumula deu dies força estabilitzat, sense superar el topall de 527 dels dies 12 i 17 d'aquest mes. Finalment, la vacunació segueix avançant, amb el 37,9% de la població amb la dosi de reforç i el 77,3% amb la pauta completa.