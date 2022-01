Si hi ha un grup d'edat on la incidència de contagis de Covid-19 s'ha disparat els darrers dies és el d'infants d'entre 0 i 9 anys, que ara mateix és, amb molta diferència, el que presenta un major volum de casos a Catalunya. Segons les dades del Departament de Salut, la incidència de casos a set dies per 100.000 habitants en aquesta franja és de 6.576, el que suposa que gairebé el 6,6% dels infants de 0 a 9 anys han donat positiu l'última setmana. La incidència és més del doble que la mitjana del conjunt de la població, que se situa en 3.066.



El creixement s'ha accelerat des del retorn a les aules. El 9 de gener, el darrer dia de les vacances de Nadal, la incidència de casos era de 1.750, és a dir que des d'aleshores els contagis en el grup de 0 a 9 anys gairebé s'ha multiplicat per quatre. Amb tot, els experts subratllen que el volum de tests a les escoles és molt elevat i, per això, s'hi detecten més casos i, sobretot, que hi ha molts pocs casos greus de Covid-19 entre la canalla.



El segon grup amb major incidència és del 10 a 19 anys, també lligat al retorn a les aules. En aquest cas la incidència de casos a set dies és de 5.281, més del doble de la que hi havia abans de la tornada a l'escola. Per sota hi trobem els grups de 30 a 39 anys -amb una incidència de 3.454- i de 40 a 49 -on la incidència és de 3.344-, on els contagis s'han estabilitzat i només estan a un nivell lleugerament superior -per sota del 20%- del que tenien el 9 de gener.

A nivell global, els contagis segueixen a l'alça i el total setmanal ja arriba als 239.141, és a dir, més de 34.000 diaris de mitjana, si bé la velocitat de transmissió o taxa Rt torna a anar a la baixa i ara és d'1,18, apropant-se novament a l'1 per sota del qual l'epidèmia aniria a la baixa. Amb tot, el nivell inèdit de casos des de l'inici de la pandèmia no s'ha traslladat amb la mateixa força als hospitals, on ara mateix hi ha 506 persones a les UCI amb coronavirus, menys que les registrades el 10 de gener i també sensiblement inferiors a les 598 que van marcar el pic assistencial de la cinquena onada, a l'agost, quan els contagis eren cinc vegades inferiors. En total als hospitals hi ha 2.708 persones ingressades amb la malaltia, mentre la mortalitat acumula una setmana per sobre les 200 víctimes cada set dies -230 en l'últim interval-.