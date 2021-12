La situació epidemiològica continua empitjorant a Catalunya, amb una sisena onada de la pandèmia de Covid-19 -marcada pel predomini de la variant òmicron- que segueix a l'alça, amb rècord històric de contagis i una pressió hospitalària cada dia més elevada. Les darreres dades del Departament de Salut mostren un deteriorament de gairebé tots els indicadors. Destaca que ja hi ha gairebé 400 catalans a les UCI -399, en concret-, el que suposa que pràcticament la meitat de les persones ingressades ara mateix a cures intensives ho són per tenir la Covid-19. En el que portem de mes els pacients Covid a les UCI han crescut en 250 i s'han doblat des del 8 de desembre, quan n'hi havia 199.



El total de persones ingressades als hospitals amb coronavirus s'eleva a 1.457, una xifra que no es veia des de mitjans d'agost. Només durant el desembre, el nombre de pacients ingressats amb la malaltia s'ha més que doblat. La mortalitat porta dies per damunt de les 100 víctimes setmanals, un registre que no es tenia des de l'estiu.



Paral·lelament, el volum de contagis de la sisena onada trenca rècords. Les últimes dades setmanals s'eleven ja a 68.325 casos, el que suposa gairebé 10.000 al dia de mitjana, amb algunes jornades amb més de 14.000 contagis -els dies 22 i 23 de desembre, per exemple-. Fins a l'actual esclat, el rècord de casos setmanals era de 53.000, registrat al juliol, durant la cinquena onada. La part positiva, però, és que la major protecció de la població gràcies a les vacunes està fent que el rècord de contagis no s'hagi traduït també en un rècord d'ingressos hospitalaris ni de morts, encara que aquests paràmetres també empitjoren.

Res fa preveure que els propers dies s'aturi el creixement de casos, atès que la velocitat de transmissió o taxa Rt està a 1,55, és a dir, molt per damunt de l'1 a partir del qual l'epidèmia començaria a decréixer. A més a més, el 14,43% són positives, un nivell que gairebé triplica el topall del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. Finalment, els darrers dos dies festius -Nadal i Sant Esteve- el ritme de vacunació s'ha frenat i seguim amb el 76,1% de la població amb la pauta completa i el 24% amb la dosi de reforç.