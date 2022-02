El Govern espanyol aprovarà dimarts l'eliminació de la mascareta obligatòria a l'exterior, segons ha explicat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en declaracions a la SER. La previsió és que el decret que elimini l'obligatorietat es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat de dimecres i entri en vigor a partir de dijous. El ministeri de Sanitat preveu convocar una reunió de la comissió interterritorial per tal de debatre aquesta decisió amb la resta de comunitats autònomes.



Darias ha defensat que la mesura ha servit en la contenció de la sisena onada i ha justificat la decisió de treure-la ara per la millora dels indicadors. El gruix dels epidemiòlegs, però, l'havien qüestionat per la seva dubtosa eficàcia, atès que els contagis a l'aire lliure de Covid-19 són menys probables que en espais interiors i poc ventilats.



La decisió arribarà una setmana després que el Congrés convalidés la pròrroga de l'obligatorietat en una votació polèmica per incloure's en un decret amb altres mesures. L'obligatorietat de la mascareta en exteriors es va aprovar el 22 de desembre.