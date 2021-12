Novament els hospitals catalans tornen a omplir-se de pacients contagiats amb la Covid-19, conseqüència del progressiu increment de contagis de la sisena onada de la pandèmia. Segons les darreres dades del Departament de Salut, ara mateix ja hi ha 1.078 ingressats amb la malaltia, 242 dels quals a l'UCI. En el primer cas, significa que l'increment és de 331 persones en l'última setmana, molt per damunt de l'augment de 108 de la setmana anterior o de 119 de dues setmanes enrere. A les unitats de cures intensives l'increment dels últims set dies és de 62 persones, mentre que la setmana prèvia havia estat de 37 i l'anterior, de 35. Als hospitals no hi havia tants ingressats amb Covid des del 31 d'agost, mentre que les UCI tenen la xifra més alta des del 14 de setembre.



Tot i que comença a anar lleugerament a la baixa, la velocitat de transmissió o taxa Rt continua per damunt de l'1 -en concret està a l'1,20-, de manera que l'epidèmia creix perquè cada positiu contagia més d'una persona. En l'última setmana amb dades consolidades -del 3 al 9 de setembre- s'han sumat 18.688 casos, el que significa que la mitjana diària se situa en 2.670, un volum que no es veia des de principis d'agost, fa més de quatre mesos. La incidència acumulada de casos per 100.000 habitants s'enfila ja a prop dels 450 (441), mentre que la positivitat de les proves comença a estar desbocada i ja és del 9,68%, és a dir, gairebé el doble del 5% fixat com a topall per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control.

A l'espera que el dimecres arrenqui la vacunació dels infants d'entre 5 i 11 anys, ara mateix el 75,5% dels catalans ha completat la pauta de vacunació -84,7% dels majors de 12 anys-, mentre que ja hi ha més d'un milió de persones (1,042) que han rebut una tercera dosi, una xifra que augmenta acceleradament. Finalment, l'última setmana s'han sumat una 40 de noves morts, de manera que el total ja arriba a les 24.203.