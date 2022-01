El Departament de Salut ha decidit autoritzar ja la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a les persones d'entre 18 i 29 anys, sempre que hagin passat almenys cinc mesos des que es van posar la segona. D'aquesta manera, ara mateix ja poden posar-se la dosi de reforç tots els majors d'edat de Catalunya, sempre que compleixin els terminis establerts respecte a l'anterior dosi. El grup d'entre 18 i 29 anys es va començar a immunitzar de forma massiva a l'estiu i, per tant, ara s'han començat a complir els cinc mesos de la seva pauta completa. Això sí, el document de Salut indica que cal esperar per la dosi de record si s'ha passat la Covid-19 en els últims cinc mesos, tot i que en casos excepcionals es podrà rebre a partir de les quatre setmanes.



La decisió s'ha pres l'endemà que, d'urgència i a última hora del vespre, el Govern decretés la retirada del certificat Covid per entrar a la restauració o als gimnasos, una mesura que ha provocat algunes crítiques. Paral·lelament, el volum de casos es manté a nivell molt alts, tot i que no creix, però la pressió a les UCI va relativament a la baixa, sobretot després que s'hagi modificat el criteri a l'hora de comptar els pacients i només s'inclogui en el càlcul aquells que hi ingressen per Covid-19 i no pas per altres patologies alhora que són positius de coronavirus.

Sobre el passaport Covid, però, Salut no descarta que s'hagi d'utilitzar en la reobertura de l'oci nocturn, prevista per a les properes a setmanes. En una entrevista a TV3, la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel que la data i les condicions encara "no estan fixades". "En aquest moment s'ha considerat que la mesura del passaport es podia alliberar, però no puc dir si tindrà o no tindrà correlació amb l'oci nocturn", ha afegit. Així, ha recordat que el certificat es considera "una capa més de protecció" com la distància, la higiene de mans, la mascareta, la ventilació o les vacunes.



L'infectòleg Oriol Mitjà és una de les veus que s'ha mostrat crítiques amb la retirada del certificat Covid. En un fil a Twitter exposa que el més efectiu hauria estat "modificar-ne" els criteris d'aplicació. Considera que seria una mesura efectiva pel control de la propagació de l'epidèmia si només fos vàlid "en persones amb tercera dosi, o segona dosi de fa menys de sis mesos", que hagin tingut la Covid-19 els darrers sis mesos, o que tinguin una PCR o test d'antígens negatiu de menys de 48 hores.

Contagis estancats

Pel que fa a la situació de l'epidèmia, els contagis segueixen força estancats i, de fet, acumulen un parell de dies lleugerament a la baixa i ara mateix n'hi ha 250.000 a la setmana. Amb una velocitat de transmissió o taxa Rt que cau a poc a poc, la incidència acumulada de casos indica que el 6% dels catalans han donat positiu les dues darreres setmanes. El més significatiu és que la pressió als hospitals creix, amb 2.928 ingressats en total -la dada més elevada des del 2 de febrer de l'any-, mentre cau el nombre d'ingressats crítics, que ara són 468, 59 menys que en el sostre de l'actual sisena onada. S'ha de dir, però, que Salut ha canviat el criteri a l'hora de comptar els malalts crítics i només hi inclou les persones que ingressen per Covid-19, però no les que tenen altres patologies i, alhora, donen positiu.