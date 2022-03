Netflix doblarà o subtitularà al català 70 noves sèries i pel·lícules cada any. Així ho han anunciat fonts de la plataforma, que destaquen que la decisió permetrà incrementar anualment en 200 hores el catàleg d'estrenes internacionals subtitulades –generalistes i de gran abast- i en 20 hores de contingut doblat per al públic infantil i familiar. Les cintes s'aniran incorporant progressivament a mesura que s'estrenin, de manera que tota la selecció estarà disponible a finals del 2022.



La decisió de Netflix –que s'estén també al gallec i al basc- es pren amb caràcter permanent i el cost del doblatge i la subtitulació l'assumirà la plataforma. L'opció del català estarà disponible a la barra d'informació lingüística amb la resta d'idiomes.

Entre les estrenes que arribaran subtitulades o doblades al català hi ha la nova temporada de la sèrie Emily in Paris i la nova pel·lícula dirigida per Guillermo del Toro, Pinotxo. A més, també hi haurà títols com The Mother, Garra i Sandman.



La decisió de Netflix arriba després de mesos de les converses entre la conselleria de Cultura i les plataformes perquè incorporin el català com a opció lingüística en els seus serveis i es fa pública enmig de l'aprovació de la Llei de l'Audiovisual.

L'acord, un "primer pas" per la conselleria

Des del Departament de Cultura ho veuen com una "molt bona notícia", que esdevé només un "primer pas". La idea, per a la consellera, Natàlia Garriga, és ampliar el catàleg per incorporar les pel·lícules ja doblades amb finançament públic d'estrenes de grans majors o de TV3.



"És una prioritat que el catàleg disponible en català sigui molt més important", detalla Garriga, alhora que demana a les plataformes que esdevinguin productors i coproductors de projectes audiovisuals en versió original catalana. Per a Garriga, l'anunci de Netflix ha de ser un "exemple" per a la resta de plataformes, amb qui la conselleria "ja treballa". "Ells s'han avançat i és perfecte, però estem veient que altres són favorables a incorporar el català d'una manera o altra", precisa la consellera.

Natàlia Garriga: "Hem de ser allà on mira tothom amb la nostra llengua, és la nostra prioritat"

De fet, seguint l'estela de l'acord amb les majors per finançar públicament el doblatge de cintes infantils i juvenils, la conselleria traurà una línia especifica per fer sèries en versió original catalana. "Hem de ser allà on mira tothom amb la nostra llengua, és la nostra prioritat", reitera Garriga. En aquest sentit, demana "seguir treballant" perquè sobre la taula hi ha "moltíssima feina".