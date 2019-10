El vicepresident del Govern i màxim responsable d’Economia, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent, són des de fa temps els dos grans candidats a convertir-se en el candidat d’ERC a la presidència de la Generalitat en les properes eleccions catalanes. La inhabilitació que comporta la condemna del Tribunal Suprem al president del partit, Oriol Junqueras, obliga Esquerra a impulsar un lideratge alternatiu i, ara mateix, sembla clar que Aragonès parteix en la pole position. Si en quedava algun dubte, el propi Oriol Junqueras ha deixat clares les seves preferències en una entrevista a Nació Digital, quan se li ha preguntat si seria un bon candidat: “Aragonès està qualificadíssim per assumir aquesta responsabilitat i moltes més. Segur que pot fer-ho molt bé”. Quan se li pregunta si Torrent també està “qualificadíssim”, Junqueras es limita a dir que “al partit ha molta gent qualificadíssima”.



En l’entrevista, la primera que ha concedit el dirigent republicà després ser condemnat a13 anys de presó i que s’ha fet des del centre penitenciari de Lledoners, Junqueras també deixa clar que veu amb bons ulls la convocatòria d’unes eleccions catalanes: “Sempre és un bon moment perquè els ciutadans s'expressin. Segur que ningú està en contra de que la gent voti. Per això són les eleccions. Molta gent creu que calen majories més àmplies i transversals. Segur que és bo que els ciutadans s'expressin, però no em toca a mi. Segur que unes noves eleccions són una oportunitat per sumar més”.



L’exvicepresident del Govern manté el relat dominant al seu partit que calen majories més àmplies per aspirar a assolir la independència i que l’objectiu, més tard o més d’hora, ha de ser celebrar un referèndum acordat amb l’Estat. Fuig, però, dels terminis del president Torra i no veu imprescindible que s’hagi d’exercir l’autodeterminació aquest mateix mandat, sinó quan “hi hagi majories prou àmplies per fer-lo efectiu”.



Sobre la condemna, subratlla que “tenia clar des del principi que ens empresonarien” i planteja la presó com una “oportunitat per explicar al món el conflicte”. Així mateix descarta amb rotunditat la possibilitat d’un indult –“se’l poden fotre per on els hi càpiga”-, i no comparteix els enfrontaments d’aquets dies en protesta per la sentència, perquè “és més útil l'esforç d'entendre els altres i treballar des d'àmbits socials i universitaris que cremar un contenidor”.