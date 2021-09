Les plataformes OTT (Over The Top) -també conegudes com a plataformes d'streaming- amplien la seva presència a Catalunya i ja superen globalment els 9,3 milions d'abonats, amb Netflix com a líder destacat (3,73 milions), per davant d'Amazon Prime Video (2,42 milions) i HBO (1,04 milions). Les dades apareixen a la nova edició del Butlletí d'Informació sobre l'audiovisual a Catalunya (BIAC).



La creixent implantació de les plataformes de pagament, però, no va acompanyada, almenys de moment, d'una major presència del català en la seva oferta, ja que la llengua pròpia del país segueix tenint-hi un pes marginal.

L'excepció és Filmin -companyia amb seu a Barcelona-, ja que el 18,9% del seu catàleg és en llengua original catalana i disposa de la interfície FilminCAT a través de la qual ofereix de manera exclusiva de les obres del catàleg general produïdes a Catalunya o disponibles en llengua catalana. Filmin suma 171.600 abonats al Principat. Molt per sota apareix Amazon Prime Video, en què l'opció del català està present en l'1,3% del seu catàleg. La resta de plataformes ni tan sols arriben a l'1% del català al catàleg: Disney, que té 917.400 abonats, arriba al 0,8; Netflix es queda en el 0,5%; i l'HBO en el 0,1%.

El butlletí apareix quan s'està negociant la nova llei estatal de l'audiovisual, que d'entrada no inclou quotes mínimes per a les llengües cooficials, un fet que les debilita i que ha indignat el conjunt del sobiranisme. El BIAC es fa també ressò de l’Informe del CAC en què analitzava la presència d’obra europea en les principals plataformes de vídeo a demanda. La Directiva de serveis de comunicació audiovisual estableix que els serveis audiovisuals a petició han d’oferir un mínim del 30% d’obra europea en el seu catàleg, així com la garantia de prominència de la mateixa en les primeres pantalles.



La realitat, però, és que només hi ha dues plataformes que compleixen amb el requisit del 30%. Es tracta de Filmin, que ho supera abastament amb un 65,7% i d’Amazon Prime Video, que ofereix un 34,3% d’obra europea en el seu catàleg. La resta de les grans plataformes queden per sota del llindar. En concret, HBO ofereix el 25,0%, Netflix el 22,2% i Disney+, el 4,5% .