El Fòrum Republicà del Sobiranisme Progressista, que se celebrarà el pròxim 14 de desembre, ha presentat aquest dilluns el contingut de la trobada, amb un objectiu concret: buscar una estratègia unitària des del republicanisme d'esquerres i pactar les passes a seguir des de diversos espais sobiranistes. El Fòrum comptarà amb tres eixos de treball, amb debats sobre les "llibertats republicanes", els "drets universals" i "una estratègia unitària republicana". En aquest darrer bloc, la qüestió central serà com aconseguir l'amnistia pels als presos i exilitats polítics.



La iniciativa, que es va donar a conèixer un mes abans de l'emissió de la sentència contra els líders independentistes, comparà amb la presència de líders polítics de diversos espais, com ara l'exdiputat d'ERC Joan Tardà o la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, el diputat al Congrés de la CUP, Albert Botran, l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater o la diputada de Junts per Catalunya Aurora Madaula. També hi participen membres de la Crida Nacional per la República, Poble Lliure, Sobiranistes, Més - Moviment d'Esquerres, Som Alternativa, Pirates de Catalunya, EUiA o Acció per la República, i fins a 25 organitzacions.

[FIL #Convenció14D]

La trobada del sobiranisme progressista que es realitzarà el 14 de desembre pren forma. En la roda de premsa del Col·legi de Periodistes, Joan Josep Nuet, acompanyat d'altres membres del grup promotor de la iniciativa, han presentat els continguts. pic.twitter.com/vFLX8bdY8W — Convenció 14D (@Convencio14D) December 2, 2019

Segons el militant de Poble Lliure Xavi Oca, qui s'ha encarregat de presentar l'agenda de la trobada, el debat sobre les "llibertats republicanes" permetrà dotar de contingut "la contraposició de la deriva autoritària que pateix, no només Catalunya, sinó bona part del món". A més, mitjançant els diàlegs sobre els "drets universals", els ponents es proposen "no desentendre's de la realitat actual del que és la pobresa, la crisi climàtica i un model econòmic que no dóna resposta a les necessitats de la humanitat".



Amb tot, el Fòrum recollirà les posicions dels assistents per arribar a una estratègia conjunta, per tal de pactar "com arribar-hi i com concretar els objectius", així com "com desplegar una acció coordinada per no trobar-nos amb la diferència entre la unitat de la resposta ciutadana i la manca de línies d'acció comuna a escala institucional". La Universitat Pompeu Fabra acollirà la trobada al Campus Ciutadella de 10.00 h a 18.00 h.