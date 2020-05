El sobiranisme i els partits d'esquerra demanen l'excarceració dels presos vulnerables

Podem, ERC, JxCAT, CUP, Bildu, PNB, BNG, Compromís i Més País han signat el manifest conjunt "Pel respecte als drets de les persones privades de llibertat", on reclamen al Govern espanyol que permeti que els presos malalts, d'edat avançada i vulnerables puguin sortir dels centres penitenciaris degut a l'emergència sanitària. Els partits sobiranistes i les formacions d'esquerres al·leguen que això permetria reduir el risc de contagi, garantir el dret a la salut dels presos i disminuir la tensió als centres.



El manifest recorda que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Consell d'Europa recomanen posar en marxa mesures alternatives a la privació de llibertat com l'excarceració, l'acostament de presos i l'ampliació de les comunicacions entre interns i familiars, a més de tests ràpids als interns.



Les formacions signants "no dubten" de les iniciatives que ha engegat el Ministeri de l'Interior a les presons, però recorden a l'Executiu de Pedro Sánchez que és "absolutament prioritari" que engegui mecanismes més exigents "perquè les persones preses romanguin en espais més salubres en condicions d'atenció més profilàctiques i adequades". Al manifest recorden que, tot i que s'ha permès que les persones en tercer grau no hagin de dormir a la presó, aquesta mesura tan sols afecta al voltant de 3.000 persones.



En concret, el manifest reclama que puguin sortir del centre aquells interns que presentin patologies prèvies serioses, cròniques o agreujades per l'edat –majors de 65 anys- o que conformin grups de risc davant el contagi de la pandèmia. També reclamen l'excarceració dels presos que hagin complert ¾ parts de la condemna, que no presentin alt risc de reincidència i que comptin amb recursos familiars per sotmetre's al confinament "en els mateixos termes que la resta de la societat". Al manifest recullen les diferents disposicions del dret penitenciari que permetria adoptar aquestes mesures, com la classificació sota el "tercer grau humanitari".



Entre altres també demanen que es facin passos per a un "acostament geogràfic generalitzat" dels presos a les seves llars, perquè l'allunyament suposa "un impediment afegit per a la normalització de les comunicacions dels interns". Aquest trasllat, afegeixen, s'hauria d'iniciar amb els reclusos més allunyats dels seus domicilis i amb els pares i mares de fills menors d'edat.