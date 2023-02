El soci de Borràs l'incrimina amb la confessió del fraccionament de contractes

Jornada clau en el judici que afronta la presidenta de Junts, Laura Borràs, que decidirà el seu futur polític. Aquest dilluns ha declarat Isaías H., el beneficiari dels contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que s'haurien fraccionat per poder-los adjudicar de forma irregular. L'acusat ha confessat que així va ser, que elaborava tres pressupostos, dos dels quals eren falsos o "comparsa", ha dit, per acompanyar el que sabien que s'acceptaria i que Borràs no només n'estava al corrent si no que li indicava com fer-ho.

Borràs nega haver comès cap delicte i declararà al final

A l'inici de la vista, Borràs ha negat haver comès cap delicte. No serà fins al final quan la presidenta de Junts declari, a petició de la seva defensa.



Abans de començar el judici va trascendir que Isaías H., per qui la Fiscalia demana sis anys de presó i inhabilitació i 72.000 euros de multa, estaria negociant un pacte per confessar i rebaixar la seva condemna. Els advocats de Borràs van al·legar que aixo vulnerava el seu dret de defensa, una qüestió desestimada pel tribunal, encapçalat pel magistrat Jesús María Barrientos.



En la seva declaració, a preguntes de la fiscal, Isaías H. ha explicat que Borràs li va encarregar desenvolupar el portal web de la Institució, una feina que requeria un import superior als 18.000 euros, el límit pels contractes menors. "Per poder-la cobrar havíem de dividir la feina que s'havia de fer en diversos contractes", ha dit.

Per això, ha confirmat la tesi que sostenia la fiscal en el seu escrit d'acusació: "Per tal d'oferir una aparença fingida de respecte pels principis de publicitat i pública concurrència, i d'ocultar la seva actuació il·lícita, Borràs i Isaías H.F. van pactar que en cadascun d'aquests expedients aportarien tres pressupostos a nom de proveïdors diferents, dos dels quals no eren ofertes reals sinó pressupostos 'comparsa' elaborats fal·laçment pels acusats Isaías H.F., Laura Borràs i Andreu P.M., amb el propòsit de simular que l'adjudicació es feia al millor licitador, encobrir que l'adjudicatari real de tots ells era Isaías H.F. i emmascarar el fraccionament il·legal d'aquests contractes".

Isaías H. ha confirmat que això era així i també que Borràs va dir quins noms s'havien d'utilitzar per aquests pressupostos falsos. També ha explicat com presentava pressupostos i factures en nom del tercer acusat, Andreu P. M.

Els correus electrònics

Durant la declaració, a Isaías H. li han ensenyat diverses cadenes de correus electrònics entre tots dos, a través d'adreces particulars, no institucionals. Es tracta d'uns missatges impugnats per la defensa de Borràs, però que el tribunal ha acceptat. En els correus, Isaías H. indica quin ha de ser el pressupost acceptat i demana a Borràs el nom i les dades d'altres empreses amb les quals presentar els pressupostos falsos.

Isaías H. reconeix que amb els "trapis" es referia a la manera de fer els pressupostos

També ha explicat que fins i tot Borràs es va oferir per elaborar ella els pressupostos falsos, però l'informàtic va dir que ja ho faria ell mateix si li proporcionaven les dades de les altres companyies, cosa que finament va fer.



Sobre la seva relació amb l'altre acusat, Andreu P. M., ha explicat que es coneixen des d'adolescents i que va utilitzar el seu nom i el de la seva empresa sense el seu consentiment per presentar algun dels pressupostos 'comparsa'. En alguns casos els pressupostos d'aquest tercer acusat van ser els guanyadors, i aleshores Isaías H. li va indicar com presentar la factura i com cobrar la feina.

També va indicar a aquest tercer acusat que en el pressupost no es fixés en el detall de preus i conceptes, ja que simplement eren per cobrar les factures. Finalment, preguntat sobre pels "trapis" i "marrons" dels quals parlava amb una altra persona en unes trucades intervingudes, l'informàtic ha admès que es referia a la manera de fer pressupostos, facturar i cobrar els contractes de serveis que feia per a la ILC.