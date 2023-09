La socialista Meritxell Batet deixa la primera línia de la política

La cap de llista del PSC a les eleccions del 23 de juliol, Meritxell Batet, ha anunciat aquest dimecres la seva retirada de la primera línia de la política. La que va ser presidenta del Congrés la passada legislatura ha renunciat a l'acta de diputada de la cambra baixa, segons ha informat ella mateixa a través de les xarxes socials.

La socialista ja va renunciar a repetir com a presidenta del Congrés, lloc que ara ocupa la balear Francina Armengol. Ho va fer després d'haver aconseguit que el PSC recuperés la primera posició a Catalunya en les eleccions generals del 23-J. Els socialistes catalans van obtenir 19 diputats al Congrés, set més respecte del 2019 i van guanyar a les quatre circumscripcions per primera vegada des del 2004.

En el tuit on ha anunciat la seva renúncia, Batet ha assegurat "que és el millor moment per deixar la política activa amb la satisfacció de la feina feta i dels deures fets". També s'ha mostrat convençuda que "aviat hi haurà un nou Govern de progrés liderat per Pedro Sánchez que continuarà amb els avenços i les reformes que la societat espanyola necessita".

Amb la renúncia de Batet, correrà la llista per Barcelona i previsiblement entrarà a la cambra baixa el número 20, Angel Ayala. A la candidatura del PSC per Barcelona després de Batet, com a número dos es va situar al president del partit i ministre de Cultura en funcions, Miquel Iceta, i la ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, va ser número tres.

20 anys com a diputada

Batet deixa el Congrés després de gairebé 20 anys sent diputada. Va arribar a la cambra baixa el 2004 formant part de la llista del PSC encapçalada per José Montilla i, des de 2016 ha estat la cap de llista dels socialistes catalans en quatre ocasions consecutives.



Batet (Barcelona, 1973) ha estat la presidenta del Congrés des del 21 de maig de 2019 fins a la constitució de les noves Corts aquest 17 d'agost. La socialista va ser elegida després de les eleccions del 28 d'abril de 2019 i va ser reelegida després de la repetició electoral del 10 de novembre.

L'etapa de Batet com a presidenta del Congrés ha estat marcada la Covid-19 i l'entrada per primer cop de la ultradreta

Com a presidenta del Congrés, Batet va encapçalar la cambra baixa més fragmentada de la història de la democràcia -amb presència de 19 partits polítics- i l'entrada per primer cop de la ultradreta amb la irrupció de Vox a la cambra baixa. L'etapa de Batet també va estar marcada per la pandèmia de la Covid-19 amb la suspensió de l'activitat i l'adopció de mesures extraordinàries.

Abans, Batet va exercir com a ministra de Política Territorial durant els anys 2018 i 2019 en el govern en solitari del PSOE format després de la moció de censura contra el popular Mariano Rajoy. La socialista va assumir la cartera pocs mesos després de l'1-O i de l'aplicació del 155 a Catalunya.