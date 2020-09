Sol Picó, els pares de Guillem Agulló i els germans Roca, entre els guardonats amb la Creu de Sant Jordi

La coreògrafa Sol Picó, els pares de Guillem Agulló, els germans Roca, l'artista Miquel Barceló i l'actriu Imma Colomer han estat alguns dels guardonats amb la Creu de Sant Jordi, lliurades aquest dilluns pel president de la Generalitat, Quim Torra, en un acte més reduït que l'habitual degut a la Covid-19. Durant l'esdeveniment, que s'ha celebrat al Saló de Sant Jordi de la Generalitat enlloc del tradicional format al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Torra ha afirmat: "Sense llibertat no hi cultura, no hi ha talent, i sense cultura no hi ha llibertat. La cultura ens fa ser presents al món i ens permet participar amb la construcció de la humanitat amb la nostra veu". Pallassos Sense Fronteres i la pilot de motos Laia Sanz han estat altres del total de 30 personalitats i 15 entitats reconegudes amb el guardó. El president ha remarcat que l'acte de lliurament viu des del 2018 una "greu i important excepcionalitat". "A les edicions del 2018 i 2019 no hi érem pas tots, i enguany hi hem d'afegir la pandèmia provocada per la Covid-19".



El president ha enumerat els àmbits de pertinença dels diferents premiats, als qui ha reconegut: "Sou un exemple però també un reflex de què és Catalunya". Torra els ha demanat: "Generadors de talent, de cultura i de llibertat, honoreu el nostre país". En aquest sentit, el president ha citat Mercè Rodoreda, que deia que la millor manera que tenia d'honorar el seu país era fer la seva feina el millor possible. "Us vull agrair que hàgiu servit al vostre país tan bé que heu estat mereixedors d'aquesta creu de Sant Jordi", ha afegit.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha citat Josep Carner, de qui es commemora el 50è aniversari de la seva mort: "Veure avui la sala tan plena de talent em fa creure que som un país extraordinari", ha dit. "Ha estat enmig de la pandèmia que hem après a valorar la ciència la cultura i el coneixement", ha remarcat Ponsa, i ha reivindicat que aquestes disciplines omplen l'ànima i permeten mantenir-se viu en tots els sentits. A més, ha agraït la tasca dels científics per fer front a la situació de la Covid-19, ha dedicat un record a les víctimes, i en especial a l'historiador Jordi Monés i Pujol-Busquets, que va morir al març.



Els guardons són un reconeixement que també inclou noms com l'economista Jordi Galí, el dirigent esportiu Pere Miró pel seu paper en els Jocs Olímpics de Barcelona, la dissenyadora Míriam Ponsa o l'Economuseu de les Valls d'Àneu, que preserva la paritat de gènere i la representació territorial. La llista la completen la pianista, pedagoga i compositora Àngels Alabert, l'endocrinòloga Carme Valls, el doctor enginyer industrial Josep Amat, la pintora i gravadora Roser Bru, la historiadora Martina Camiade, la biòloga Purificació Canals, el poeta Antoni Canu, la bioenginyera Teresa Capell i l'historiador de l'art Eduard Carbonell, entre d'altres.