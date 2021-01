El Govern de la Generalitat ha comparegut en bloc en una comunicació solemne per valorar la inhabilitació del conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, per la seva participació en el referèndum de l'1 d'octubre com a alcalde d'Agramunt. Hi ha participat el mateix Solé, qui ha reivindicat el seu paper durant la votació: "Tornaria a ser al costat del poble. No es pot desobeir mai la voluntat ciutadana". El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i la portaveu del Govern, Meritxell Budó, han fet una crida a favor de la llei d'amnistia i han denunciat la repressió contra l'independentisme. Així mateix, també han lamentat la decisió del TSJC de mantenir les eleccions el pròxim 14 de febrer després de rebutjar el recurs de la Generalitat, a qui acusen d'obligar a triar entre el dret a vot i el dret a la salut.

El conseller ha enviat un missatge de solidaritat amb tots els alcaldes encausats i ha reiterat que el conflicte entre l'Estat i Catalunya no es pot resoldre a través de la repressió: "Condemnant-me a mi, es condemna als dos milions de persones que van votar, i a tot el món local compromès amb el país i la democràcia", ha dit. Solé ha reiterat que no renunciarà "a cap via per defensar-nos" i ha fet una crida per l'amnistia: "Ho diem més convençuts que mai. L'única sortida passa per la llei d'amnistia i d'autodeterminació. No aconseguirem resoldre mai el conflicte als jutjats".



Bernat Solé: "Tornaria a ser al costat del poble. No es pot desobeir mai la voluntat ciutadana"

També han fet una crida a la llei d'amnistia, l'autodeterminació i la República catalana el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i la portaveu del Govern, Meritxell Budó. Aragonès ha mostrat el seu "rebuig més enèrgic" a la sentència, que forma part de "la causa general contra l'independentisme": "Avui hem rebut una sentència que no obeeix a cap lògica, només s'entén des del prisma de qui busca venjança per haver-nos atrevit a celebrar el referèndum d'autodeterminació de l'octubre de 2017, del qual n'estem orgullosos".

Per la seva banda, Budó ha parlat "d'ingerències externes en la vida política institucional" i ha recordat la inhabilitació de l'expresident Quim Torra: "Això no és el primer cop que passa. Fa un any, el president Quim Torra patia la mateixa repressió, com Solé, per defensar drets fonamentals. En aquell cas, el de llibertat d'expressió".

Tant Budó com Aragonès, a més, també s'han referit a l'anunci del TSJC, que aquest dijous ha anunciat que manté de manera provisional les eleccions el 14-F i desestima el recurs de la Generalitat. Tots dos l'han tornat a valorar com una decisió que no s'adiu a la situació epidemiològica actual": "Aquesta decisió fa que els ciutadans es vegin obligats a triar entre el dret a vot i el dret a la salut", ha dit Aragonès.