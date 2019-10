Les mobilitzacions posteriors a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders socials i polítics no cessen onze dies després. Aquest dijous, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Pícnic per la República han convocat una concentració davant el consolat xinès de Barcelona en solidaritat amb Hong Kong. Centenars de manifestants han mostrat pancartes on s'hi podia llegir "Stand With Hong Kong, Stand Up For Catalonia" (Dona suport a Hong Kong, aixeca't per Catalunya).



La mobilització s'ha fet coincidir amb una altra concentració en solidaritat amb Catalunya a Hong Kong. Ambdues convocatòries han connectat telemàticament a través de pantalles i s'han enviat missatges de suport. Un d'ells, gravat per la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie: "Admirem la vostra persistència després de la revolució dels paraigües de fa cinc anys. Ens heu ensenyat que no podem rendir-nos".

⬛️⬜️🎥 En aquest moment s’emet a Barcelona i a Hong Kong el missatge de la presidenta de l’Assemblea, @epaluzie, de suport amb les i els manifestants de Hong Kong!

👉Junts, fem força per la llibertat. Guanyarem! #ObjectiuIndependència pic.twitter.com/ualzhg2yD8 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 24, 2019

Per la seva banda, els estudiants han tornat a protagonitzar una altra jornada de vaga, tot i les traves que alguns sindicats i organitzacions estudiantils asseguren estar rebent per mobilitzar-se, en especial als centres d'educació secundària. Al matí, desenes de persones han tallat la Diagonal a l'altura dels campus de la Universitat de Barcelona i han baixat pel barri de les Corts, on han fet una concentració davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar les detencions dels darrers dies.



A Girona, uns 300 estudiants de secundària han fet una marxa en contra de la sentència del procés i "contra la repressió" a la plaça U d'octubre, que s'ha desplaçat fins al Palau de Justícia, on hi ha la Fiscalia de menors. També s'han manifestat a Lleida una cinquantena d'estudiants per demanar la llibertat dels detinguts i la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. En aquest cas, s'han concentrat davant el rectorat de la Universitat de Lleida i s'han dirigit fins a la seu dels serveis territorials de la conselleria d'Educació de la Generalitat.