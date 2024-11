La solidaritat amb les víctimes de la catastròfica DANA del País Valencià creix des d'arreu de Catalunya 

La magnitud de la tragèdia per la catastròfica DANA que ha assolat el País Valencià no para de crèixer. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha elevat a 211 la xifra de víctimes mortals pels efectes de la gota freda al País Valencià. A les quals cal sumar les tres víctimes de Castella-La Manxa i Andalusia. Sánchez ho ha confirmat en una compareixença aquest dissabte al matí des de La Moncloa en què ha anunciat el desplegament "immediatament" de 5.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i 5.000 efectius de l'exèrcit per atendre la situació. També ha afirmat que el Govern espanyol està "llest per ajudar" la Generalitat Valenciana i "mobilitzarà tots els recursos que sigui necessari". "Si necessiten més recursos, que els demanin", ha dit.

Solidaritat des de Barcelona

D'altra banda, l'ajuda continua vehiculant-se des de nombroses administracions catalanes i també des de la solidaritat dels particulars. Després dels primers efectius de Bombers de la Generalitat i ADFs enviats aquest divendres, els primers combois del dispositiu que l'Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició dels municipis afectats per la DANA ja han sortit de la ciutat camí del País Valencià aquest dissabte. Un primer comboi ha sortit a primera hora del matí d'aquest dissabte format per 32 professionals, entre Bombers i personal sanitari, i 10 vehicles de suport s'han desplaçat cap a la localitat de Paiporta. Cap a les onze del matí, un segon contingent ha sortit també cap a la localitat de la comarca de l'Horta Sud. En aquest cas, el formen 27 agents de la Guàrdia Urbana i 12 membres del CUESB. L'alcalde Jaume Collboni ha acomiadat una part dels equips, ha reconegut la "professionalitat" dels equips i ha dit que s'aniran abocant els recursos disponibles els pròxims dies.

"Malauradament, serà un procés llarg, estem només a la primera fase de rescat immediat i donar aixopluc a les persones que s'han quedat sense casa, fer que els béns bàsics arribin, però preveiem que això durarà mesos", ha afegit en declaracions als mitjans.



Collboni ha recordat també que l'ajuda s'ha coordinat a través de la delegació del Govern espanyol a Catalunya i del Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM), que és qui determina els serveis requerits.



A més, l'alcalde ha reiterat la solidaritat i l'escalf de la ciutat amb els familiars de les víctimes dels aiguats i ha recordat la disposició de la ciutat a col·laborar en tot allò que sigui necessari en unes tasques de rescat i neteja que es preveu s'allargaran durant setmanes.

D'altra banda, la iniciativa particular també mobilitza una important mostra de solidaritat des de diverses ciutats catalanes. Tal i com han fet Lleida o altres municipis, els veïns de Barcelona s'estan bolcant en la recollida de material i productes de primera necessitat per enviar a les zones del País Valencià més damnificades per la DANA. Els Castellers de Barcelona i l'Ateneu del Raval són dos dels punts que recullen donacions i asseguren que la resposta de la gent ha superat les seves expectatives. "És impossible quantificar el que hem rebut fins ara", diu el president dels Castellers de Barcelona, Gregori Samper, que indica que ja han fet dos enviaments cap a València. "La idea no és saturar vies, sinó fer-ho tot des de la precaució", afegeix en declaracions a l'ACN. En el cas de l'Ateneu del Raval, el local és més petit i preveuen que la primera donació es faci dilluns.

Gent a Girona portant bosses plenes de productes per ajudar a les zones més afectades per la DANA a València. — Ariadna Reche / ACN

Girona també es bolca amb els damnificats

Per iniciativa ciutadana, també Girona s'ha bolcat amb la catàstrofe de València. Aquest dissabte al matí, un grup de voluntaris s'han concentrat davant l'edifici de Correus a la capital gironina per recollir menjar i roba per enviar-ho a les zones més afectades per la DANA. Desenes de persones s'hi han acostat amb cotxes carregats d'aigua, aliments bàsics com arròs i també mantes i roba d'abrigar. "La situació és encara més greu del que ens arriba: no tenen aigua, ni electricitat i hi ha poca resposta de l'administració; per això, hem decidit mobilitzar-nos", ha explicat una de les impulsores d'aquesta iniciativa, Mireia Van Leeuwen. La recollida es mantindrà activa tot el dia al pavelló de Pont Major.

Garrafes d'aigua, brics de llet, paquets d'arròs i pasta, així com bolquers, mantes, pales o escombres són alguns dels productes que la gent ha portat aquest dissabte davant l'oficina central de Correus de Girona, ubicada al número 2 de l'avinguda Ramon Folch. Un grup de voluntaris havia anunciat per xarxes que hi seria d'onze a dotze del matí per recollir menjar i roba i enviar-ho, després, amb camions cap a les zones més afectades de València.