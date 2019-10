Probablement no teniu pensat anar a Brussel·les aquest dissabte. O potser sí, qui sap. En cas que sigui així hauríeu de saber que les entrades pel festival antirepressiu que ha organitzat El Tingladu per aquest cap de setmana s'estan a punt d'esgotar. Així és, el ja clàssic festival d'estiu El Tingladu que se celebra des de fa 12 anys a Vilanova i la Geltrú s'ha traslladat de la Plaça 1 d'octubre a la sala La Vallée de la capital belga en una edició especial que durarà més de set hores i que té per lema "No oblidem, no callem".



El festival del Garraf es caracteritza per ser un dels pocs totalment gratuïts i l'organitza l'entitat cultural Can Pistraus amb la col·laboració de més de 200 persones voluntàries. L'autogestió, la recuperació de l'espai públic, la cultura lliure i la cultura catalana –els pilars que sempre s'ha basat l'edició estival– s'han transformat per aquesta edició en la denúncia de l'actual context de vulneració de drets i llibertats bàsiques a l'Estat espanyol. Serà la primera vegada que El Tingaldu traspassa les fronteres de la capital del Garraf i ho farà segons l'organització “amb un compromís solidari i antirepressiu”.



Aquesta edició especial comptarà amb el raper balear Josep Valtònyc, exiliat a Bèlgica des de fa més d'un any per les seves lletres. Valtònyc estarà acompanyat pels rapers valencians Los Chikos del Maíz, que faran el primer concert de la gira de presentació del seu nou disc Comanchería; pel músic basc Fermin Muguruza, també lluitador incansable per la llibertat d'expressió; la cantautora aranesa Alidé Sans i del reggae dels barcelonins Adala.



"Em sent content de veure que després d'un any i mig d'exili encara se segueixen fent actes i accions en favor dels drets fonamentals i de la llibertat d'expressió”, explica Valtònyc des de l'altre banda del telèfon. “Al final el dur de l'exili és sa por a l'oblit, sa por a quedar-se sol”. Pel raper balear El Tingladu ha demostrat ser un festival solidari i compromès “i no domes de boquilla. Em sent molt agraït”.



“Amb en Valtònyc ens uneix una bona amistat de quan el vam portar a l'edició de El Tingladu el 2013”, explica des de Brussel·les Raimón Ràfols, un dels organitzadors d'aquesta edició especial. L'any passat diversos festivals el van incloure al cartell arran de l'anunci de l'exili de Valtònyc a Bèlgica. “Nosaltres el volíem tornar a incloure al cartell d'aquest any a nivell simbòlic perquè no quedés tot com una anècdota. Però ens vam adonar que encara seria millor organitzar un festival a Brussel·les on ell efectivament pogués tocar. Si en Valtònyc no pot anar a El Tingladu, portarem El Tingladu a en Valtònyc.”

“La música o l'art no deixa de ser un mirall del que passa a la societat”, reafirma Ràfols, “i des dels festivals i la gent que programem cultura podem aportar el nostre granet de sorra”. Tots els beneficis de l'esdeveniment aniran destinats directament a donar suport a la causa de Josep Valtònyc. Des de l'organització s'han posat també entrades a la venda de fila zero a 10 euros per a tota aquella gent que vulgui contribuir.